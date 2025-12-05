Бакыт Токтосун уулу принес победу Кыргызстану на ЧМ-2025 по боксу

Кыргызстанский боксер Бакыт Токтосун уулу выиграл первый бой за сборную страны на чемпионате мира-2025 по боксу IBA в Дубае (ОАЭ).

В 1/16 финала в весовой категории до 92 кг он встретился с кенийцем Питером Абути Алвангой и одержал победу раздельным решением судей (4:1), обеспечив себе место в следующем этапе турнира. Алванга завершил своё выступление на чемпионате.

Чемпионат мира IBA продлится до 13 декабря, а общий призовой фонд составляет 8,32 миллиона долларов. Казахстан на турнире представлен во всех 13 весовых категориях.

Эта победа стала успешным стартом для сборной Кыргызстана на мировом уровне.