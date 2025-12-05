Как молодые преподаватели из России проходят практику в школах Бишкека

В Кыргызстан прибыли шесть финалистов конкурса "Магистры русского языка - 2024", организованного Россотрудничеством и Московским государственным лингвистическим университетом. Эти молодые специалисты приехали для прохождения стажировок в школах Бишкека и Оша, чтобы преподавать русский язык и литературу и знакомиться с культурой страны.

Ежегодно конкурс "Магистры русского языка" собирает талантливых магистрантов со всей России. По итогам отбора определяются тридцать лучших участников, которых направляют на практику в двенадцать стран. Среди них Кыргызстан, Армения, Таджикистан, Вьетнам, Египет, Замбия, Индия, Китай, Монголия, Турция и Шри-Ланка.

В этом году шестеро победителей прибыли в Бишкек и Ош. Среди них Екатерина Силаева и Дарья Козловская, которые начали вести уроки в школах № 25 и №28 столицы. Девушки охотно поделились своими впечатлениями, искренними, теплыми и очень человечными.

"Здесь люди настолько добрые, что будто встречают старых друзей"

- Девушки, какие были ваши первые впечатления от школы и ребят?

Дарья: - Я прекрасно помню свой первый урок. Захожу в класс и вижу почти сорок ребят. Сначала даже растерялась, у нас обычно меньше. Но когда началась работа, сразу стало легко. Дети здесь невероятно открытые. Они улыбаются, интересуются, хотят узнать что-то новое. Честно, такое тепло от них идет, что сразу чувствуешь себя как дома.

Екатерина: - Меня удивила атмосфера в школе. Дети так искренне тянутся к общению. После уроков подходят, спрашивают, рассказывают про город, про свои семьи, про снег в Бишкеке и пробки. Их любопытство такое доброе, живое. Очень приятно.

- А как вас встретили учителя?

Екатерина: - Учителя просто чудо. Такое чувство, будто нас ждали. Сразу начали рассказывать, куда сходить, что попробовать, какие места посмотреть. На любой вопрос отвечают, всегда поддержат. И глаза у них такие светлые, добрые. Это так чувствуется.

Дарья: - Моя наставница сказала фразу, которую я запомню надолго: "Ты будешь учиться у меня, а я у тебя". Это такое уважение, такая мудрость. И это очень вдохновляет.

- Ожидали ли вы языковых трудностей?

Екатерина: - Да, если честно, я думала, что будет тяжеловато. Но я удивилась: русский язык слышно везде, и люди свободно переключаются между кыргызским и русским. Если нужно что-то объяснить, всегда помогут, повторят, подскажут. Это создает ощущение надежности и спокойствия.

- Расскажите о природе. Удалось ли выбраться за город?

Дарья (с улыбкой): - Да, и это было чудесно. Нас отвозили в Ала-Арчу, и мне очень понравилось: горы огромные, воздух свежий, вокруг такая тишина и спокойствие. На Иссык-Куле мы сами побывали: покупались в горячих источниках, гуляли вдоль берега. Это такая красота, которую сложно описать словами.

Екатерина: - Для меня Кыргызстан первая страна, куда я поехала за границу. И когда самолет заходил на посадку, я увидела горы и была уже впечатлена. Они будто встречали нас. Ала-Арча - это место, куда хочется возвращаться. А Иссык-Куль - просто чудо. Мы кормили белочек, делали фотографии, смеялись. Очень теплые воспоминания.

- А как вам сами люди, атмосфера?

Дарья: - Я часто путешествую, но такого открытого отношения не встречала давно. Здесь люди улыбаются, здороваются, спрашивают, нужна ли помощь. И это не формальность, а искренность. Такое ощущение, что тебе рады, даже если видят тебя впервые.

Екатерина: - Да, я тоже это почувствовала. В Бишкеке легко общаться, легко спрашивать дорогу, легко знакомиться. Люди не закрытые, а наоборот стремятся поделиться чем-то своим. Такое тепло не забывается.

- Сближает ли такой проект наши страны?

Дарья: - Конечно. Мы познакомились с ребятами, учителями, с их традициями, их бытом. Такие встречи невозможны онлайн, только в настоящей жизни. Я уверена, что мы будем поддерживать связь и с учениками, и с коллегами. А я очень хочу вернуться сюда снова, как турист.

Екатерина:- Это живой обмен. Мы узнаем о Кыргызстане, ребята узнают о России. Это и есть человеческий мост. И он намного прочнее любых официальных форматов.

- Какие впечатления вы увезете домой? Что останется в памяти?

Дарья: - В первую очередь природа. Горы, воздух, простор. А потом люди. Учителя, дети, коллеги. Здесь столько доброты, что хочется возвращаться.

Екатерина: - Я увезу с собой благодарность. За опыт, за теплые встречи, за улыбки детей. И за то, что Кыргызстан стал первой страной, оставившей в душе такую светлую страницу. Мне будет очень не хватать ребят.

Теплота, которая объединяет

Истории Дарьи и Екатерины - это истории не только о практике. Это истории о человеческом участии, взаимном интересе, искренности и уважении. Они еще раз показывают, что культурные и образовательные проекты между Кыргызстаном и Россией работают не только на уровне ведомств, они работают в сердцах людей.