Кузнечная крепость в Бишкеке может стать Меккой для привлечения туристов

- Светлана Лаптева
Независимый исследователь, кандидат исторических наук Александр Камышев во время экспертного обсуждения Генплана Бишкека до 2050 года обратился к разработчикам с просьбой разъяснить судьбу уникального исторического памятника археологии - "Кузнечной крепости", расположенной в центре города. Представители мэрии и разработчики заверили, что объект будет сохранен.

"Ранее, в своей презентации по экологическому блоку и развитию туризма, вы упомянули, что в городе нужны места, которые могли бы удерживать туристов. Сегодня туристы проводят в столице очень мало времени, и им нужны особые объекты для посещения - интересные и комфортные. На полном основании считаю, что именно "Кузнечная крепость" может стать настоящей Меккой туризма для Кыргызстана и Бишкека. К этому объекту необходимо привлечь внимание и заложить средства на его приведение в порядок", - отметил Александр Камышев.

Он напомнил, что недавно в центре Бишкека завершился второй сезон археологических раскопок "Кузнечной крепости" - памятника, финансируемого правительством Кыргызстана. Найденные артефакты позволили сделать сенсационные выводы о древней истории столицы. "Монеты и предметы, изготовленные в первой половине VII - начале IX века, свидетельствуют, что городище, которое историки отождествляют с городом Джуль, упомянутым в раннесредневековых рукописях, имеет возраст более 1400 лет. Точная дата основания пока не установлена. Впереди расчистка культурного слоя до естественного грунта, где, возможно, ждут новые открытия", - добавил ученый.

Ранее VB.KG рассказывал о печальной судьбе средневекового городища, на месте которого кокандцы ровно 200 лет назад возвели крепость Пишпек. В 1862 году восставшие против гнета кокандских феодалов чуйские кыргызы осадили крепость и направили гонца за помощью в Верный (ныне Алматы).

Сегодня археологический памятник в центре Бишкека страдает от многолетних свалок. На месте бывших землянок в 1980-е годы были свалены тысячи кубометров строительного и бытового мусора, поэтому крайне необходима расчистка территории.


