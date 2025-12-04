Бюро по делам Китая помогает гражданам КНР в Кыргызстане

Ассоциация адвокатов Кыргызстана и китайская юридическая фирма Weimin, которые ранее совместно создали Бюро по делам Китая, он же Центр правовой помощи гражданам КНР в Кыргызстане, организовали в Бишкеке встречу с представителями китайского бизнес-сообщества. На мероприятие были приглашены налоговики и сотрудники туристической милиции КР.

Вопросы звучали разные, от бытовых ситуаций до инвестиций. Но главная тема встречи - это доверие, безопасность и дружба между людьми, работающими и живущими в Кыргызстане и Китае. Встреча прошла в теплой атмосфере, без формальности, с настоящим открытым разговором. Именно такие события, по мнению гостей мероприятия, постепенно создают прочный фундамент доверия между людьми и странами.

Модератором на встрече с китайскими предпринимателями в Бишкеке был руководитель известной пекинской адвокатской компании Beijing Galaxy Excellence Law Firm господин Лю Сяо Юй (Liu Xiao Yu), который одновременно является заместителем сопредседателя Бюро по делам Китая с китайской стороны. В своем приветственном слове он подчеркнул, что китайским компаниям важно не только привозить специалистов, но и готовить их к жизни в Кыргызстане:

"Необходимо знакомить сотрудников с законодательством, традициями, нормами общественной жизни. Это помогает избежать недопонимания и укрепляет взаимное уважение", - сказал он.

И действительно, сегодня инвестиционные проекты Китая растут, а вместе с ними растет и число иностранных специалистов, инженеров, строителей, которым нужно пространство, где они чувствуют себя спокойно и защищённо.

"Когда инвестор чувствует защиту, то выигрывает весь Кыргызстан"

Сопредседатель Бюро по делам Китая с кыргызстанской стороны Эркин Саданбеков представил результаты недавнего визита в Китай, где кыргызская делегация встречалась с предпринимателями, посещала технопарки, производства и обсуждала новые проекты.

Но главное, он ясно сформулировал мотив, который звучал особенно искренне:

"Инвесторов из Китая становится больше. И мы должны оказывать им содействие, в том числе правовое. Это выгодно самому Кыргызстану. Когда инвестор чувствует себя защищенным, он расширяет проекты. А другие инвесторы из разных стран видят, что в Кыргызстане безопасно и можно работать", - отметил он.

Саданбеков перечислил направления, которые вызывают у китайских бизнесменов живой интерес:

- строительство дорог и железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан;

- развитие туризма, в том числе канатных дорог и горного рынка БАС;

- строительство новых цементных и асфальтовых производств;

- малые ГЭС и солнечные электростанции;

- переработка сельхозпродукции, производство чипсов, сухофруктов, консервации.

"Мы видели, насколько тепло нас принимали в Китае. И хотим, чтобы здесь, в Кыргызстане, граждан Китая встречали с таким же уважением", - сказал он.

Эта мысль стала центральной на встрече, когда уважение и безопасность создают пространство для больших проектов.

"В любое время суток обращайтесь"

Президент Ассоциации адвокатов Кыргызстана Майрамбек Жумабеков напомнил, что Центр правовой помощи гражданам Китая уже работает ежедневно и круглосуточно:

"Если что-то случилось, звоните в любое время, мы приедем. Мы с Эркином Саданбековым долго работали в органах внутренних дел, расследовали уголовные дела, и понимаем, как действовать в той или иной ситуации. Главное, чтобы вы были спокойны", - подчеркнул он.

По его словам, юристы не только реагируют на проблемы, но и разъясняют, как избежать ошибок, какие законы особенно важны и что нужно знать тем, кто впервые приезжает в Кыргызстан работать или учиться.

Туристическая милиция на страже прав иностранцев

Представители туристической милиции напомнили о важности уважения местных традиций, корректности в общении и соблюдения порядка. Но главное, подчеркнули они, что иностранные граждане могут рассчитывать на защиту:

"Наша задача, чтобы вы чувствовали себя безопасно и знали свои права. Если что-то случится, звоните 102. Ваш звонок может предотвратить неприятности", - сказали они.

"Теперь знаем, куда обращаться"

На встрече звучали конкретные вопросы: о лицензировании, налогах, правилах работы компаний. Многие получили ответы прямо на месте, обменялись контактами и договорились о дальнейших консультациях.

Бухгалтер из Китая Ли Сюа в разговоре с нашим корреспондентом поделилась впечатлениями.

"Такие встречи очень помогают. Мы быстрее адаптируемся, лучше понимаем страну. И теперь знаем, куда обратиться. Представитель налоговой даже оставил свой номер телефона, а это очень ценно", - сказала она.

Дружба, которая строится в диалоге

Кыргызстан и Китай сотрудничают в больших проектах, но настоящая дружба всегда строится на простом факте, что когда один человек помогает другому, когда юрист отвечает на ночной звонок, когда милиция бережно относится к гостям, когда предприниматели говорят "мы рядом".

И Бюро по делам Китая сегодня делает именно это - помогает людям, которые живут и работают в Кыргызстане, чувствовать себя уверенно и спокойно. А где есть уверенность, там расцветают проекты, расширяется сотрудничество и крепнет дружба между нашими народами.