Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 100.57 - 101.57

Бюро по делам Китая помогает гражданам КНР в Кыргызстане

265  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ассоциация адвокатов Кыргызстана и китайская юридическая фирма Weimin, которые ранее совместно создали Бюро по делам Китая, он же Центр правовой помощи гражданам КНР в Кыргызстане, организовали в Бишкеке встречу с представителями китайского бизнес-сообщества. На мероприятие были приглашены налоговики и сотрудники туристической милиции КР.

Вопросы звучали разные, от бытовых ситуаций до инвестиций. Но главная тема встречи - это доверие, безопасность и дружба между людьми, работающими и живущими в Кыргызстане и Китае. Встреча прошла в теплой атмосфере, без формальности, с настоящим открытым разговором. Именно такие события, по мнению гостей мероприятия, постепенно создают прочный фундамент доверия между людьми и странами.

Модератором на встрече с китайскими предпринимателями в Бишкеке был руководитель известной пекинской адвокатской компании Beijing Galaxy Excellence Law Firm господин Лю Сяо Юй (Liu Xiao Yu), который одновременно является заместителем сопредседателя Бюро по делам Китая с китайской стороны. В своем приветственном слове он подчеркнул, что китайским компаниям важно не только привозить специалистов, но и готовить их к жизни в Кыргызстане:

"Необходимо знакомить сотрудников с законодательством, традициями, нормами общественной жизни. Это помогает избежать недопонимания и укрепляет взаимное уважение", - сказал он.

И действительно, сегодня инвестиционные проекты Китая растут, а вместе с ними растет и число иностранных специалистов, инженеров, строителей, которым нужно пространство, где они чувствуют себя спокойно и защищённо.

"Когда инвестор чувствует защиту, то выигрывает весь Кыргызстан"

Сопредседатель Бюро по делам Китая с кыргызстанской стороны Эркин Саданбеков представил результаты недавнего визита в Китай, где кыргызская делегация встречалась с предпринимателями, посещала технопарки, производства и обсуждала новые проекты.

Но главное, он ясно сформулировал мотив, который звучал особенно искренне:

"Инвесторов из Китая становится больше. И мы должны оказывать им содействие, в том числе правовое. Это выгодно самому Кыргызстану. Когда инвестор чувствует себя защищенным, он расширяет проекты. А другие инвесторы из разных стран видят, что в Кыргызстане безопасно и можно работать", - отметил он.

Саданбеков перечислил направления, которые вызывают у китайских бизнесменов живой интерес:

- строительство дорог и железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан;

- развитие туризма, в том числе канатных дорог и горного рынка БАС;

- строительство новых цементных и асфальтовых производств;

- малые ГЭС и солнечные электростанции;

- переработка сельхозпродукции, производство чипсов, сухофруктов, консервации.

"Мы видели, насколько тепло нас принимали в Китае. И хотим, чтобы здесь, в Кыргызстане, граждан Китая встречали с таким же уважением", - сказал он.

Эта мысль стала центральной на встрече, когда уважение и безопасность создают пространство для больших проектов.

"В любое время суток обращайтесь"

Президент Ассоциации адвокатов Кыргызстана Майрамбек Жумабеков напомнил, что Центр правовой помощи гражданам Китая уже работает ежедневно и круглосуточно:

"Если что-то случилось, звоните в любое время, мы приедем. Мы с Эркином Саданбековым долго работали в органах внутренних дел, расследовали уголовные дела, и понимаем, как действовать в той или иной ситуации. Главное, чтобы вы были спокойны", - подчеркнул он.

По его словам, юристы не только реагируют на проблемы, но и разъясняют, как избежать ошибок, какие законы особенно важны и что нужно знать тем, кто впервые приезжает в Кыргызстан работать или учиться.

Туристическая милиция на страже прав иностранцев

Представители туристической милиции напомнили о важности уважения местных традиций, корректности в общении и соблюдения порядка. Но главное, подчеркнули они, что иностранные граждане могут рассчитывать на защиту:

"Наша задача, чтобы вы чувствовали себя безопасно и знали свои права. Если что-то случится, звоните 102. Ваш звонок может предотвратить неприятности", - сказали они.

"Теперь знаем, куда обращаться"

На встрече звучали конкретные вопросы: о лицензировании, налогах, правилах работы компаний. Многие получили ответы прямо на месте, обменялись контактами и договорились о дальнейших консультациях.

Бухгалтер из Китая Ли Сюа в разговоре с нашим корреспондентом поделилась впечатлениями.

"Такие встречи очень помогают. Мы быстрее адаптируемся, лучше понимаем страну. И теперь знаем, куда обратиться. Представитель налоговой даже оставил свой номер телефона, а это очень ценно", - сказала она.

Дружба, которая строится в диалоге

Кыргызстан и Китай сотрудничают в больших проектах, но настоящая дружба всегда строится на простом факте, что когда один человек помогает другому, когда юрист отвечает на ночной звонок, когда милиция бережно относится к гостям, когда предприниматели говорят "мы рядом".

И Бюро по делам Китая сегодня делает именно это - помогает людям, которые живут и работают в Кыргызстане, чувствовать себя уверенно и спокойно. А где есть уверенность, там расцветают проекты, расширяется сотрудничество и крепнет дружба между нашими народами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453132
Теги:
Китай, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  