На ярмарке в Бишкеке можно купить продукты для борьбы с простудой

Для сбалансированного питания человек должен включать в меню продукты всех цветов. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда организму так не хватает солнца. Минсельхоз Кыргызстана и мэрия Бишкека, устроители традиционной ярмарки выходного дня на площади перед зданием МИД, приглашают горожан бороться с простудами, запасаясь сухофруктами, орехами, вареньем и свежей облепихой, привезенными из самых экологически чистых уголков республики.

Оранжевая облепиха, горный мед, янтарный урюк и наборы для компотов - это не просто лакомства, а кладезь витаминов и микроэлементов. Врачи рекомендуют их всем, у кого нет противопоказаний, особенно сейчас, когда столичные школы и детсады сталкиваются с сезонными вспышками гриппа. Как отмечает куратор воскресных ярмарок Искак Анварбеков, площадка давно стала местом притяжения не только горожан, но и жителей самых далеких приграничных сел, таких как Зардала. Организаторы активно приглашают к сотрудничеству представителей Минздрава, диетологов и иммунологов, чтобы те могли рассказать аудитории о правилах здорового питания и пользе местных эко-продуктов.

Особый колорит ярмарке придают гости из Баткенской области. Семейная династия женщин-фермеров привезла в столицу фрукты, буквально впитавшие в себя южное солнце. Прохожие и туристы невольно останавливаются у их прилавка, чтобы полюбоваться на эстетичные ассорти: яркая колористика сушеных ягод создает вид настоящего живого натюрморта. Для самих производителей такие выезды - это своего рода "курсы повышения квалификации". Фермеры изучают спрос, присматриваются к упаковке и перенимают опыт коллег по сушке плодов. Их главная мечта - сделать сельское хозяйство прибыльным, чтобы благодаря экспорту того же урюка или эксклюзивной сушеной черешни мужчинам не приходилось уезжать на заработки за границу.

Напоминаем, что ярмарка выходного дня продолжит свою работу вплоть до июня 2026 года. Участие для фермеров бесплатное, однако к реализации допускается только продукция по ценам ниже рыночных и при наличии подтверждения от аграрного управления Минсельхоза. Перед Новым годом столичные ярмарки будут работать в расширенном графике - с 26 по 31 декабря 2025 года, после чего предусмотрен небольшой праздничный перерыв.

Справки по телефонам: (0312) 66-14-22, 0702 70-20-00. Для участия в "Народном микрофоне": WhatsApp 0555 923-603.