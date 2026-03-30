Жительнице Бишкека выдали права с несуществующим местом рождения

В редакцию VB.KG обратилась жительница столицы, которая столкнулась с нелепой ошибкой при замене водительского удостоверения. Она решила обменять свои старые бессрочные права на документ нового образца. Чтобы сэкономить время, она воспользовалась приложением "Тундук", однако результат ее шокировал.

В новом документе, который выдало Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава (бывшее ГУ "Унаа"), в графе "место рождения" указано, что она родилась в "Узбекистане Чуйской области". При этом такого географического объекта в природе не существует.

"И смех, и грех. Это я еще новые права оформила через "Тундук", которым нас призывали пользоваться, обещая экономию времени и оперативность. В итоге теперь мне все равно нужно ехать в госагентство, чтобы заменить права. А это опять время, нервы и бюрократия", - возмутилась горожанка.

По словам бишкекчанки, цифровизация, которая должна была избавить от походов по кабинетам, в ее случае сработала наоборот. Теперь ей придется лично доказывать ошибку ведомства и тратить время на переоформление документа, который изначально должен был быть заполнен верно.