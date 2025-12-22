Погода
Пассажиры повредили имущество в аэропорту "Иссык-Куль"

- Назгуль Абдыразакова
В аэропорту "Иссык-Куль" произошёл инцидент с участием пассажиров рейса, который был перенаправлен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По информации компании, после перенаправления рейса пассажирам был предоставлен автобус для доставки в Бишкек. Однако, пока транспорт направлялся в аэропорт, группа из трёх женщин потребовала допустить их на перрон и к воздушному судну, утверждая, что экипаж якобы отказывается выполнять рейс.

В пресс-службе подчеркнули, что в соответствии с авиационными правилами пассажирам запрещён самовольный выход на перрон, в связи с чем доступ им предоставлен не был. После отказа, как сообщается, указанные лица начали вести себя агрессивно, повредили имущество аэропорта, использовали нецензурную лексику и вели видеосъёмку происходящего.

В результате инцидента были повреждены два служебных компьютера. В настоящее время участницы происшествия доставлены в органы внутренних дел. Представители аэропорта подали заявление, проводится проверка и следственные мероприятия.

В ОАО "Аэропорты Кыргызстана" отметили, что по итогам разбирательства будет поставлен вопрос о возмещении причинённого материального ущерба.


