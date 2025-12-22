В природном парке "Кыргыз-Ата" началось строительство очистных сооружений

В государственном природном парке "Кыргыз-Ата" началось строительство объектов по переработке сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Церемония закладки капсулы состоялась 20 декабря 2025 года. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра природных ресурсов Болот Джусупбеков, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, первый заместитель полномочного представителя президента КР в Ошской области Ильяз Ташбаев, а также глава Ноокатской районной государственной администрации Данияр Шейшеканов.

Сметная стоимость строительства составляет 385,8 млн сомов. Финансирование проекта осуществляется за счёт Фонда президента Кыргызской Республики. Проектная мощность объектов включает два участка: Мурдаачи - 200 кубометров и Бек-Суу - 500 кубометров.

Проект реализуется Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и направлен на обеспечение экологической безопасности региона.

Отмечается, что реализация проекта позволит повысить уровень экологической безопасности, обеспечить эффективное управление сточными водами и сохранить природные ресурсы на территории парка.

После завершения строительства в парке будут созданы современные условия для работы сотрудников, а также усилены меры по охране окружающей среды. Проект рассматривается как важный этап в реализации государственной экологической политики и развитии экологически чистых территорий.