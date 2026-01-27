Погода
"Бишкекский маньяк" найден мертвым в СИЗО

- Карыпбай кызы Толгонай
Подозреваемый в убийстве 17-летней Айсулуу М., Камилы Дуйшебаевой и еще нескольких женщин найден мертвым в СИЗО-1. ГСИН подтвердила СМИ факт самоубийства Кумарбека Абдырова. Его задержали в октябре прошлого года после того, как в Джети-Огузском районе пропала несовершеннолетняя Айсулуу. Она направлялась из села Барскоон в село Жениш, но домой не вернулась. Камеры зафиксировали, как девушка садится в автомобиль Honda Stream под управлением Абдырова. По версии следствия, он вывез ее в яблоневый сад, совершил насильственные действия и убил, после чего бросил тело в Боомском ущелье.

После задержания в Бишкеке Абдыров признался в ряде других преступлений. В 2006 году он ударил железным прутом девушку, которая шла с матерью, и отобрал телефон. Тогда родственники просили потерпевшую сторону о примирении, так как он был единственным сыном у матери; в итоге суд оштрафовал его на 5 тысяч сомов. В 2011 году в селе Орок на поле нашли тело девушки, пропавшей месяцем ранее. Она находилась на восьмом месяце беременности, была изнасилована и убита.

10 марта 2014 года в Бишкеке пропала 19-летняя Камила Дуйшебаева. Ее тело со следами удушения собственным шарфом нашли через шесть дней в селе Байтик. Спустя три дня на улице Раззакова обнаружили тело 22-летней М.С.Н., также изнасилованной и задушенной. В 2015 году Абдыров бросил еще одну девушку в канал и кинул вслед большой камень, который попал ей в руку. Потерпевшая выжила и смогла добраться до больницы. Год спустя его осудили на 12 лет, но позже срок сократили до семи.


URL: https://www.vb.kg/455176
Теги:
СИЗО, суицид, Кыргызстан
