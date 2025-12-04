Погода
Врач: Апноэ во сне - одна из причин внезапной смерти, о которой мало знают

- Назгуль Абдыразакова
Кардиолог, отличник здравоохранения, врач высшей категории Базаркулова Далиназа рассказала изданию VB.KG о ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кыргызстане, отметила, какие диагнозы встречаются чаще всего и какие группы населения находятся в зоне риска. В ходе беседы специалист поясняет, почему даже молодые люди сталкиваются с сердечными проблемами, какие симптомы требуют безотлагательного внимания и какие обследования следует проходить регулярно. Она также проинформировала о современных возможностях диагностики, которые доступны в стране, и подчёркивает важность профилактики, здорового образа жизни и контроля факторов риска для сохранения здоровья сердца.

- Далиназа Тилекматовна, какие сердечно-сосудистые заболевания сейчас встречаются чаще всего в Кыргызстане?

- В Кыргызстане, как и во всём мире, на первом месте стоят гипертоническая болезнь и коронарная болезнь сердца. Это самые распространённые сердечно-сосудистые заболевания, и с ними связана самая высокая смертность населения.

- Почему молодые люди чаще всего сталкиваются с проблемами сердца? Мы слышим случаи, когда человек уснул и не проснулся.

- В медицине официально молодыми людьми считаются лица до 44 лет. В целом среди них сердечно-сосудистые заболевания распространены реже, чем в пожилом и старческом возрасте. У молодых чаще могут быть врождённые болезни, которые долгое время остаются нераспознанными и возникают осложнения из-за врождённых аномалий, нарушений ритма сердца и функции проводимости сердца, которые могут привести к внезапной смерти, либо инфекционные поражения сердечной мышцы.

В то же время у молодых людей сегодня встречаются случаи острого инфаркта. Здесь основную роль играет генетическая предрасположенность, например, семейная гиперхолестеринемия. У людей с этим состоянием изменения в сосудах происходят рано, что является причиной инфаркта миокарда и инсультов в таких семьях.

Если человека "ничего не беспокоит" и он считает себя абсолютно здоровым, это не исключает сердечно - сосудистые заболевания: врождённые аномалии развития сосудов , пороки сердца ,последствия инфекций, нарушения ритма и проводимости, артериальная гипертензия . Их просто не выявили вовремя.

- Какие симптомы нельзя игнорировать, и которые требуют срочного обращения?

Если возникают:

– внезапная одышка,

– внезапная боль за грудиной, сопровождающаяся холодным потом

- кашель с кровью

- подъем артериального давления тяжелой степени 180/110 и выше

Норма артериального давления до 130/80 мм.рт.ст.

– внезапное сердцебиение, перебои.

Сегодня у многих есть гаджеты, и можно легко измерить пульс. Если пульс слишком частый - норма до 90, а человек видит 150–160, а иногда и до 200, - это повод для немедленного обращения к врачу. Также тревожным признаком является неровный ритм. Если это сопровождается головокружением или обмороком, тем более необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

- Какие обследования нужно проходить хотя бы раз в год?

Рутинным методом является электрокардиограмма. Её выполняют практически всем и при любом обращении.

- Насколько полно ЭКГ показывает картину состояния сердца?

- Электрокардиограмма позволяет определить ритм сердца, оценить, правильный он или нет, выявить нарушения проводимости и возбудимости. Косвенно можно судить о размерах сердца, увеличено оно или нет. ЭКГ также позволяет увидеть острую ишемию. Ишемия - это недостаточное кровоснабжение. Приступ стенокардии или острый инфаркт - это проявления ишемии. Если в момент ишемии снять кардиограмму, она обязательно это зафиксирует.

- Как стресс и образ жизни влияют на риск инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний?

Стресс не является прямой причиной болезней, но это один из независимых факторов риска провоцирующее начало сердечно- сосудистых заболеваний. Люди, которые находятся в условиях постоянного стресса, особенно хронического, имеют более высокий риск раннего развития гипертонии и заболеваний сердца, если у них есть генетическая предрасположенность.

Стресс может спровоцировать практически любое заболевание гипертонию, коронарную болезнь, язвенную болезнь и так далее.

Образ жизни также играет огромную роль. Главные факторы риска - неправильное питание, избыточное потребление животных жиров, где много холестерина и легкоусвояемых углеводов, избыточная масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижность. Из-за этого человек может рано стать больным.

- Что сегодня считается самым эффективным способом профилактики сердечных заболеваний?

- Профилактика - это борьба с факторами риска с молодых лет. Когда человек уже набрал 120 кг, похудеть очень сложно, поэтому важно с детства и юности прививать привычку к правильному питанию: больше клетчатки это овощи и фрукты, достаточно белков и меньше углеводов, особенно легкоусвояемых. Сейчас распространены сладкие газированные напитки, печенье, конфеты, торты, мороженое - рафинированные продукты, которые быстро приводят к набору веса.

Лишний вес - главный фактор риска сахарного диабета, количество пациентов с которым растёт так же, как и число больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Курение также наносит прямой вред - никотин повреждает сосуды, особенно мелкие капилляры. На месте повреждения быстрее развивается атеросклероз: туда направляется холестерин, что приводит к раннему атеросклерозу , сужению сосудов и развитию сосудистых заболеваний.

Также важно соблюдать режим сна: 8 часов полноценного сна хотя бы не менее 6 часов. Уже доказано, что хроническое недосыпание может привести к ранним сердечно-сосудистым проблемам. Важно также достаточная физическая активность не менее 20-40 минут в день кардиотренировок.

- Какие современные методы диагностики доступны в Кыргызстане?

В Кыргызстане доступны практически все основные исследования:

– электрокардиография - есть в участковых и даже в сельских больницах;

– эхокардиография сейчас доступна почти во всех крупных центрах, даже в некоторых районных лечебных учреждениях

– суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (24–48 часов);

– ангиографические исследования, включая коронарографию;

– мультиспиральная компьютерная томография проводится в Институте кардиологии.

Это основные и самые необходимые методы обследования.

- Можно ли полностью восстановиться после серьёзных сердечных заболеваний?

- Это зависит от заболевания. Острый инфаркт - серьёзное сердечное заболевание. Исход зависит от площади поражения. Если некроз небольшой, возможно полное выздоровление от самого инфаркта. Однако атеросклероз как причина не исчезает: пациент должен принимать профилактические препараты и регулярно наблюдаться у врача.

Физическое восстановление возможно, особенно если лечение было своевременным и корректным. Даже после тяжёлых случаев можно вернуть хорошее качество жизни. Полностью "стереть" следы болезни нельзя, но жить полноценно можно.

- Как храп влияет на сердце?

-Храп это проблема, которая, кажется, присуща многим из нас, и он может быть связан с анатомическим строением носа, носовой перегородки, нижней челюсти, наличием аденоидов, полипов, со слабостью мышц глотки и другими причинами.

Наиболее серьезную опасность представляет храп с проявлениями ночного апноэ сна, кратковременной остановкой дыхания во время сна. Это повышает риск серьезных сердечно - сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт, гипертония, приводит к хронической усталости и снижению когнитивных функций. Особенно это часто встречается у людей с избыточной массой тела. Если прислушаться, можно заметить: человек храпит, затем дыхание останавливается, потом снова храпит. Длительные остановки дыхания опасны и могут привести к внезапной смерти.

Если есть подозрения на апноэ сна, необходимо пройти полисомнографию. Во время исследования человек спит, а аппаратура фиксирует работу дыхательного центра. Если эпизоды остановки дыхания длительные, есть опасность для жизни, пациенту рекомендуют специальное лечение - СИПАП терапию. Такие аппараты есть и в нашей стране.

Можно ли избавиться от храпа?

Если есть храп, человек должен пройти обследование, чтобы установить причину и устранить ее. В некоторых случаях при устранении причины храп может исчезнуть.


Теги:
Кыргызстан, здоровье, врачи
