В Чуйской области прокуратура вернула незаконно отчужденную землю

Прокуратура Чуйского района вернула в государственную собственность земельный участок площадью 2,2 га стоимостью 30,4 млн сомов, ранее незаконно переданный в частные руки.

Как установлено в ходе проверки, участок, расположенный в Биримдикском айылном аймаке и предназначенный для строительства спортивных сооружений, был передан в частную собственность в 2007 году с грубым нарушением требований земельного законодательства.

По итогам проверки прокуратура внесла акт прокурорского реагирования, на основании которого участок возвращён государству.

В надзорном органе напомнили, что объекты социальной и культурной инфраструктуры подлежат использованию исключительно по целевому назначению. В случае их незаконного отчуждения они подлежат возврату в государственную собственность в установленном порядке


Теги:
земельный участок, Чуйская область, прокуратура
Сейчас читают
