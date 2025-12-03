Бишкекская ярмарка: свежие продукты, знания и народный микрофон

Каждые выходные центральная площадь Бишкека у здания МИД превращается в живое пространство для фермеров и жителей столицы. Бишкекская сельхозярмарка постепенно становится не только местом продажи свежих и экологически чистых продуктов, но и платформой для общения, обмена опытом и творческих выступлений.

На последней ярмарке всех удивила 11-летняя Аяна. Девочка исполняла народные кыргызские песни с таким мелодичным и сильным голосом, что прохожие и посетители ярмарки подходили, чтобы послушать. Аяна учится в 4-й гимназии, занимается танцами и гимнастикой, и на ярмарку пришла случайно, заметив приглашение к "Народному микрофону". Ее выступление поддерживали аплодисментами все присутствующие: продавцы, покупатели и прохожие.

Помимо развлечений, ярмарка несет образовательную функцию. Фермеры получают полезную информацию напрямую от специалистов. Например, недавно представители Россотрудничества рассказали о бесплатном обучении в аграрных университетах России, а также о возможностях поступления в вузы под патронатом Росатома и Российской железной дороги. Фермеры отмечают, что такие знания помогают планировать будущее детей и развивать свой бизнес.

"Формат ярмарки уникален, так как здесь можно не только купить продукцию напрямую у производителя, но и узнать, чем удобряли растения, сколько раз поливали. Это повышает ответственность фермеров и учит покупателей ценить качество", - рассказывает куратор ярмарок по городу Бишкек, Искак Анарбеков.

Для поднятия настроения организаторы придумали "Время Кара-Жорго!", то есть раз в час все гости ярмарки танцуют, чтобы встряхнуться и стать бодрее.

Ярмарка будет проходить до июня 2026 года. К участию приглашаются фермеры и переработчики, места предоставляются бесплатно. Основные требования: качественная и экологически чистая продукция, цены ниже рыночных и подтверждение от районного аграрного управления Министерства.

Справки по телефонам: (0312) 66-14-22, 0702 70 20 00. Записаться для выступления на "Народном микрофоне" можно через WhatsApp: 0555-923-603, кратко рассказав о себе и своем выступлении.