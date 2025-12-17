В Чуйской области планируют открыть 78 перерабатывающих предприятий

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики реализует масштабную программу по созданию по всей стране 385 перерабатывающих предприятий. Ожидается, что это позволит к 2030 году увеличить уровень переработки сельскохозяйственной продукции до 25 процентов.

В Чуйской области, с учетом потенциала растениеводства и животноводства региона, планируется открытие 7 торгово-логистических центров (ТЛЦ) и 78 перерабатывающих предприятий. Они будут работать с учетом климатических и географических особенностей области, обеспечивая сохранность сельхозпродукции, сокращение потерь и рост объемов переработки.

Предприятия охватят ключевые направления агропромышленного комплекса, включая переработку пшеницы, овощей и фруктов, молока и мяса, шерсти, а также производство масел и кормов.

Планы по районам и городам Чуйской области распределены следующим образом:

Аламудунский район - 1 ТЛЦ, 6 перерабатывающих предприятий; Жайылский район - 1 ТЛЦ, 14 перерабатывающих предприятий; Московский район - 1 ТЛЦ, 12 перерабатывающих предприятий; Сокулукский район - 1 ТЛЦ, 8 перерабатывающих предприятий; Ысык-Атинский район - 1 ТЛЦ, 9 перерабатывающих предприятий; Кеминский район - 1 ТЛЦ, 6 перерабатывающих предприятий; Панфиловский район - 5 перерабатывающих предприятий; Чуйский район - 1 ТЛЦ, 9 перерабатывающих предприятий; город Токмок - 9 перерабатывающих предприятий; город Бишкек - 5 перерабатывающих предприятий.

Реализация этих мер охватит все районы и айыльные аймаки области и позволит обеспечить перерабатывающие предприятия стабильным сырьем с учетом отраслевой специализации каждого региона. В результате ожидается сокращение потерь сельхозпродукции, создание новых рабочих мест и расширение конкурентных возможностей агропромышленного комплекса.

Министерство продолжит совместную работу с местными органами власти, направленную на повышение агропромышленного потенциала Чуйской области и других регионов страны.

Отечественных предпринимателей и инвесторов приглашают к сотрудничеству в рамках реализации указанных проектов, которые открывают новые возможности для развития переработки и агробизнеса в регионах.