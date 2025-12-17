Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

В Чуйской области планируют открыть 78 перерабатывающих предприятий

221  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики реализует масштабную программу по созданию по всей стране 385 перерабатывающих предприятий. Ожидается, что это позволит к 2030 году увеличить уровень переработки сельскохозяйственной продукции до 25 процентов.

В Чуйской области, с учетом потенциала растениеводства и животноводства региона, планируется открытие 7 торгово-логистических центров (ТЛЦ) и 78 перерабатывающих предприятий. Они будут работать с учетом климатических и географических особенностей области, обеспечивая сохранность сельхозпродукции, сокращение потерь и рост объемов переработки.

Предприятия охватят ключевые направления агропромышленного комплекса, включая переработку пшеницы, овощей и фруктов, молока и мяса, шерсти, а также производство масел и кормов.

Планы по районам и городам Чуйской области распределены следующим образом:

  1. Аламудунский район - 1 ТЛЦ, 6 перерабатывающих предприятий;
  2. Жайылский район - 1 ТЛЦ, 14 перерабатывающих предприятий;
  3. Московский район - 1 ТЛЦ, 12 перерабатывающих предприятий;
  4. Сокулукский район - 1 ТЛЦ, 8 перерабатывающих предприятий;
  5. Ысык-Атинский район - 1 ТЛЦ, 9 перерабатывающих предприятий;
  6. Кеминский район - 1 ТЛЦ, 6 перерабатывающих предприятий;
  7. Панфиловский район - 5 перерабатывающих предприятий;
  8. Чуйский район - 1 ТЛЦ, 9 перерабатывающих предприятий;
  9. город Токмок - 9 перерабатывающих предприятий;
  10. город Бишкек - 5 перерабатывающих предприятий.

Реализация этих мер охватит все районы и айыльные аймаки области и позволит обеспечить перерабатывающие предприятия стабильным сырьем с учетом отраслевой специализации каждого региона. В результате ожидается сокращение потерь сельхозпродукции, создание новых рабочих мест и расширение конкурентных возможностей агропромышленного комплекса.

Министерство продолжит совместную работу с местными органами власти, направленную на повышение агропромышленного потенциала Чуйской области и других регионов страны.

Отечественных предпринимателей и инвесторов приглашают к сотрудничеству в рамках реализации указанных проектов, которые открывают новые возможности для развития переработки и агробизнеса в регионах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453520
Теги:
Минсельхоз, промышленность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  