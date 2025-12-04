"Где строить соцобъекты и зеленые зоны, если 60% Бишкека - частная земля?"

На презентации проекта Генерального плана Бишкека до 2050 года были подняты острые вопросы, обнажившие системные проблемы столицы. Разработчики констатировали, что 60% территории города находится в частной собственности, что ставит Бишкек "под инвестиционный пресс". Город не только стремительно деградирует в архитектурном облике, но и бесповоротно утратил статус самого зеленого города СССР, потеряв четверть своего зеленого покрова.

Основным путем восстановления былой зеленой славы разработчики назвали развитие придорожной инфраструктуры. Однако, по мнению известного эколога Дмитрия Переяславского, этот подход требует серьезной доработки, а власти обязаны занять более жесткую позицию при зонировании. Эксперт в беседе с журналистом VB.KG акцентировал внимание на том, что на проекте Генплана в некоторых районах жилмассивов малоэтажного строительства отсутствуют зоны для социальных объектов, парков и скверов.

"Я бы попросил обратить внимание, что на проекте Генплана на некоторых районах жилмассивов, малоэтажного строительства вообще нет зон где должны располагаться социальные объекты и парки, скверы. Напомним, что по всем требованиям, для того чтобы вырастить здоровое поколение парки должны находится в 500-метровой доступности. А у нас те зоны, которые предназначались под эти цели, уже застроены", - сказал он.

По мнению Переяславского, на фоне требований граждан узаконить уже существующие самовольные постройки через земельную амнистию, власть должна четко разъяснять, что социальные и зеленые зоны (территории школ, больниц, детских домов) являются жизненно необходимыми для города.

Перекос в застройке ведет к тому, что жители вынуждены возить детей в другие районы, создавая пробки. А пагубность уничтожения зеленых легких столицы, по словам эксперта, уже ощущают все горожане, что делает разъяснительную работу среди населения критически важной.

В этой связи стоит отметить, что анализ жилищного фонда, проведенный Научно-исследовательским институтом из Санкт-Петербурга, представил неутешительные данные: общая площадь жилищного фонда Бишкека составляет 18,5 миллионов квадратных метров. То есть при населении примерно 1,3 миллиона человек, на каждого жителя приходится всего около 14 квадратных метров жилья. Это является ограниченным показателем (в ряде стран СНГ норма составляет 18 кв. м).

Ситуация усугубляется неконтролируемым ростом строительства. Если ранее в год вводилось около 30 тысяч квадратных метров, то в последние годы этот показатель достиг 300 тысяч квадратных метров. При этом застройка велась без учета транспортной инфраструктуры и наличия социальных объектов. Как результат, в некоторых школах обучение проходит в пять смен, а обеспеченность детскими садами составляет всего 30%.

По данным мэрии, в столице проживает 1 млн 300 тысяч человек. Но сколько же людей допустимо для комфортного и здорового проживания в будущем? Ранее расчетная численность, на которую был рассчитан город, составляла 600 тысяч человек. Теперь же звучат цифры, связанные с концепцией агломерации – связки нескольких городов: Кант, Токмак, Кара-Балта. Допустимые показатели разнятся, но общая цель – создание самых комфортных условий жизни во всех городах Кыргызстана с ультрасовременной дорожной и транспортной логистикой.

Да, проделана серьезная работа по анализу проблем, включая неконтролируемые ирригационные сети, хаос, пробки, коррупцию и утрату зеленого покрова. Однако жители хотят понимать в подробностях, что стоит за каждым словом и каждой цифрой Генплана: кого будут сносить и где пройдет дорога. Мэрии и разработчикам необходимо не только представить план, но и провести широкую разъяснительную работу, чтобы найти ответы на все вопросы и найти решения всем вместе, так как только в этом случае клубок проблем, на которые жители привыкли смотреть слишком узко, будет распутан.