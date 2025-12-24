Погода
В Бишкеке задержан гендиректор стройкомпании по подозрению в мошенничестве

В Бишкеке задержан генеральный директор строительной компании ОсОО "Асма", подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

По данным милиции, в правоохранительные органы с письменным заявлением обратилась гражданка О.К. Она сообщила, что сотрудник строительной компании, входя в доверие и вводя граждан в заблуждение, заключал договоры долевого участия, демонстрируя недостроенный объект и обещая скорое завершение строительных работ.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый генеральный директор ОсОО "Асма" Х.А., 1991 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время устанавливается возможная причастность задержанного к ещё семи аналогичным фактам.

Граждан, пострадавших от действий данного лица, просят сообщить по телефонам: 0705 354 117 или 102. Расследование продолжается.


задержание, мошенничество, строительство, Бишкек
НАЗАД  