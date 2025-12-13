Погода
Иррригационную систему Шахимардан в Баткенской области модернизируют

- Светлана Лаптева
В Кадамжайском районе Баткенской области состоялась церемония закладки капсулы времени на головном водозаборном сооружении магистрального канала имени Мухтара Нургазиева. Это событие ознаменует начало модернизации ирригационной системы Шахимардан - важного проекта для развития сельского хозяйства региона. Об этом сообщают в пресс-службе Минсельхоза КР

В церемонии приняли участие Заместитель Министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, Директор Службы водных ресурсов Алмаз Жээналиев, Полномочный представитель Президента КР в Баткенской области Айбек Шаменов, Глава представительства Всемирного банка г-н Хью Ридделл, директор проекта Уланбек Торогельдиев, руководители областных и районных управлений водного хозяйства, представители подрядных и консультационных компаний, органов местного самоуправления, местных сообществ и других заинтересованных сторон.

Работы охватят 2 айылных аймаков и 1 город Кадамжайского района. Из общей протяжённости каналов (35,2 км) 25,67 км будут полностью модернизированы.

"После завершения проекта улучшится водоснабжение на площади более 4435 гектаров сельхозугодий, что напрямую повлияет на урожайность и устойчивость сельского хозяйства. Модернизация ирригационной системы Шахимардан поможет обеспечить тысячи фермеров стабильным водоснабжением, повысить эффективность использования оросительной воды и укрепить устойчивость сельского хозяйства к изменениям климата", - отметил Алмаз Жээналиев.

Проект реализуется Министерством водных ресурсов , сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности при поддержке Всемирного Банка в рамках проекта "Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата".


Теги:
Баткенская область, вода
