Омар Ливаза вышел в финал ЧМ по боксу - исторический успех Кыргызстана

Боксер сборной Кыргызстана Омар Ливаза стал первым в истории страны финалистом чемпионата мира по боксу, проходящего в Дубае (ОАЭ) в весовой категории до 63,5 кг, сообщает Спорт Шредингера.

Ливаза одержал четыре победы подряд, начиная с 1/16 финала: выиграл у этнического казаха из Узбекистана Саята Ильясова, а затем победил соперников из Армении и Азербайджана. В полуфинале он уверенно победил представителя Замбии Эммануэля Катему со счётом 5:0.

13 декабря в финале Ливаза встретится с россиянином Ильёй Поповым, который прошёл казахстанца Ертугана Зейнуллинова по спорному решению судей (4:3).

Другой кыргызстанец, Ихтияр Нишонов, завоевал бронзовую медаль после поражения в полуфинале. Для Кыргызстана это всего вторая медаль на чемпионатах мира среди взрослых - первую в 2023 году в Ташкенте выиграл Мунарбек Сейитбек уулу.