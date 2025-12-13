Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 101.87 - 102.87

Омар Ливаза вышел в финал ЧМ по боксу - исторический успех Кыргызстана

426  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Боксер сборной Кыргызстана Омар Ливаза стал первым в истории страны финалистом чемпионата мира по боксу, проходящего в Дубае (ОАЭ) в весовой категории до 63,5 кг, сообщает Спорт Шредингера.

Ливаза одержал четыре победы подряд, начиная с 1/16 финала: выиграл у этнического казаха из Узбекистана Саята Ильясова, а затем победил соперников из Армении и Азербайджана. В полуфинале он уверенно победил представителя Замбии Эммануэля Катему со счётом 5:0.

13 декабря в финале Ливаза встретится с россиянином Ильёй Поповым, который прошёл казахстанца Ертугана Зейнуллинова по спорному решению судей (4:3).

Другой кыргызстанец, Ихтияр Нишонов, завоевал бронзовую медаль после поражения в полуфинале. Для Кыргызстана это всего вторая медаль на чемпионатах мира среди взрослых - первую в 2023 году в Ташкенте выиграл Мунарбек Сейитбек уулу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453456
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  