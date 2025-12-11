Катарский холдинг проявил интерес к долгосрочным проектам в Кыргызстане

Сегодня, 11 декабря, состоялась встреча директора Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Равшанбека Сабирова с делегацией катарского холдинга Al Mansour.

Во время переговоров стороны обсудили перспективы реализации крупных инвестиционных проектов в Кыргызстане. Речь шла о сотрудничестве в финансово-банковской сфере, разработке месторождений, агропромышленном комплексе, логистике, строительстве и развитии туристической инфраструктуры.

Равшанбек Сабиров подробно представил инвестиционные возможности страны, включая проекты СФИТ "Тамчы", "Ала-Тоо Резорт", "Асман-сити", строительство железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", а также доступные площадки для индустриального и инфраструктурного развития. Он подчеркнул меры государственной поддержки и благоприятные условия, созданные для инвесторов.

Представители Al Mansour Holding подтвердили высокий интерес к долгосрочному присутствию в Кыргызстане, изложили свое видение развития в Центральной Азии и выразили готовность направить экспертные группы для детальной проработки конкретных проектов.

По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер диалога и договорились продолжить сотрудничество в рабочем формате, включая обмен проектными материалами и проведение дополнительных консультаций. Обе стороны выразили благодарность за интерес и стремление к укреплению двустороннего инвестиционного партнерства.