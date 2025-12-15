Череда встреч создадут позитивное настроение. Гороскоп с 15 по 21 декабря

Практически одновременно на этой неделе состоятся два значимых события декабря уходящего 2025 года. В субботу, 20 декабря состоится Новолуние, а в воскресенье, 21 декабря Солнце перейдёт в зодиакальное созвездие Козерог. Это день зимнего солнцестояния. Самый короткий день и самая длинная ночь. Наступает астрономическая зима. Новый год всё ближе, а потому наступает с одной стороны предпраздничного ажиотажа, а с другой стороны может возникать уныние из-за неосуществившихся планов, желаний, которые возлагались на 2025 год. Как бы ни прошёл 2025 год, постарайтесь, подводя итоги, найти приятные и позитивные моменты, которые он подарил. Отпустите обиды и разочарования, в преддверии начала нового лунного цикла, а 20 декабря, в субботу, когда стартуют первые лунные сутки, по московскому времени, это случится 20 декабря в 4 часа 43 минуты утра, успейте загадать желания и продумать стратегию, которая позволит осуществить возникшее желание.

Овен – поспешность в принятии решений может навредить. Резкие заявления усложнят дружеские и деловые отношения, а невнимательность во время поездок и подготовки к ним окажется фатальной. Продумав свои действия, вы успешно воплотите планы в жизнь, преуспев как в делах и учёбе, так и в личных отношений. По вашей инициативе состоятся важные деловые встречи и начнутся амурные приключения. Произошедшие изменения повлияют на праздновании Нового года, но этот поворот судьбы окажется позитивным.

Телец – получив напутствие проверенных временем друзей и влиятельных знакомых, вы благополучно решите финансовые вопросы, найдёте оригинальное решение накопившихся на работе вопросов, продвинувшись по карьерной лестнице, и пополните казну. представиться случай объясниться в чувствах. Влияние новых знакомых и сенсационных известий способно повлиять на ход мыслей, создав хаос и замешательство. Осторожность во время поездок и зимнего отдыха не повредит.

Близнецы – завершив работу и получив заслуженное вознаграждение, вы освободитесь для общения, вечеринок и свиданий. Состоятся встречи с давними друзьями и за разговором с ними, вы обсудите сотрудничество, которое сложится в наступающем году. Важная беседа со спутником жизни снимет возникшую напряжённость и появятся планы по встрече Нового года. Лишь лихорадочные и непродуманные действия могут опустошить ваш кошелёк. Вложив деньги в совместные дела, вы рискуете многое потерять.

Рак - не откладывайте на потом признания в чувствах. Сделанный шаг поможет не упустить личное счастье и начать отношения, которые продлятся долгие годы, восстановит гармонию в доме, если узы брака уже созданы. Упустив момент, вы можете попасть в новый виток размолвок. Руководство и деловые партнёры окажутся не готовыми к решению наболевших вопросов, а потому займитесь возникшей работой и пополняйте свой бюджет к предстоящим новогодним праздникам.

Лев – расправившись с домашними делами и прочими хлопотами, вы настроитесь на новогоднюю волну. Череда встреч, вечеринок и свидания создадут позитивное настроение. С лёгкостью будут заключены соглашения по сотрудничеству на предстоящий год, а признания в любви многое изменят в вашей жизни. Поездки, особенно дальние, могут срываться, а если вы всё же направитесь в дорогу, соблюдайте меры безопасности. Повышен риск различных происшествий.

Дева – кардинальные перемены в домашнем укладе и на работе окажутся поспешными и разрушительными, опустошая казну и создавая трудности в отношениях. Прежде чем принимать окончательное решение, восстановите эмоциональное равновесие. Успокоившись, вы сделаете верный выбор и начнёте подготовку к Новому году, избавляясь от лишнего в доме, но сохраняя то, что вам пригодится. В предновогодней суете постарайтесь выкроить время для заботы о здоровье и посещения салонов красоты.

Весы – начните неделю с покупок новогодних подарков и различных покупок для дома, ограничив общение, особенно в соцсетях. Разговоры окажутся пустыми, отнимая время и нервируя вас. Совершив покупки и устроив финансовые дела, вы уже с середины недели закружитесь в водовороте полезных встреч, непродолжительных поездок и общении. Вы получите много полезных советов, которые помогут делам и учёбе, а также приятно проведёте время с друзьями, что создаст новогоднее настроение.

Скорпион – общение с давними друзьями повлияет на ваши планы. Пересмотрев намерения, вы по-иному расставите приоритеты, избежав многих ошибок. Отказавшись от крупных трат и кредитов, вы приумножите свои сбережения благодаря полученной дополнительной работе. Несмотря на обилие срочных дел и дефицит времени, не спешите. Забывая о мерах безопасности во время поездок или рискованной работы, вы рискуете своим здоровьем.

Стрелец – захочется объять необъятное, устремившись в поездки ради многочисленных встреч. Начните неделю размеренно, в меру отдыхая и занимаясь покупками для души. Встречи и поездки, которые окажутся для вас проблемными, отпадут сами собой. набравшись сил, уже с середины недели участвуйте активно в различных мероприятиях, беритесь за новое дело и не пропускайте возможности блеснуть на вечеринках в компании со своей половинкой. Тратами на развлечения не увлекайтесь и воздержитесь от рискованных вложений.

Козерог – дружеские советы помогут справиться с тревожностью и принять дальновидное решение. Позаботьтесь о своём здоровье и близких людях. Отложив обсуждение проблемных вопросов в доме, вы сохраните нервы и гармонию в отношениях. Кардинальные перемены в доме могут возродить угасшие споры и накал эмоций навредит дальнейшим взаимоотношениям с домочадцами. Позвольте себе отдохнуть. В спокойной обстановке ваши мысли придут в порядок.

Водолей – пока коллеги и друзья определяются с планами и выдают одни предложения за другими, доведите до ума начатую работу, уладьте вопросы с документами и пообщайтесь с руководством, дабы решить вопросы, не требующие отлагательств. Друзья и коллеги тем временем определятся с планами и предложат вам окончательный вариант. Во время поездок и пеших прогулок не спешите. Неосмотрительность опасна для здоровья. Не забывайте и о мерах безопасности, бывая в людных местах.

Рыбы – неплохо сложатся поездки, а новости, полученные от друзей и деловых партнёров, помогут определиться с планами на корпоративы и новогоднюю ночь. К многочисленным обещаниям руководства и влиятельных людей стоит отнестись скептически. Уже к концу недели они сами могут отказаться от своих слов. Настоятельные рекомендации коллег и друзей, имеющие отношения к деньгам окажутся убыточными для вас. Совместные дела и покупки приведут к неоправданно высоким тратам.

Астролог Андрей Рязанцев