Погода
$ 87.55 - 87.85
€ 101.85 - 102.65

Череда встреч создадут позитивное настроение. Гороскоп с 15 по 21 декабря

470  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Практически одновременно на этой неделе состоятся два значимых события декабря уходящего 2025 года. В субботу, 20 декабря состоится Новолуние, а в воскресенье, 21 декабря Солнце перейдёт в зодиакальное созвездие Козерог. Это день зимнего солнцестояния. Самый короткий день и самая длинная ночь. Наступает астрономическая зима. Новый год всё ближе, а потому наступает с одной стороны предпраздничного ажиотажа, а с другой стороны может возникать уныние из-за неосуществившихся планов, желаний, которые возлагались на 2025 год. Как бы ни прошёл 2025 год, постарайтесь, подводя итоги, найти приятные и позитивные моменты, которые он подарил. Отпустите обиды и разочарования, в преддверии начала нового лунного цикла, а 20 декабря, в субботу, когда стартуют первые лунные сутки, по московскому времени, это случится 20 декабря в 4 часа 43 минуты утра, успейте загадать желания и продумать стратегию, которая позволит осуществить возникшее желание.

Овен – поспешность в принятии решений может навредить. Резкие заявления усложнят дружеские и деловые отношения, а невнимательность во время поездок и подготовки к ним окажется фатальной. Продумав свои действия, вы успешно воплотите планы в жизнь, преуспев как в делах и учёбе, так и в личных отношений. По вашей инициативе состоятся важные деловые встречи и начнутся амурные приключения. Произошедшие изменения повлияют на праздновании Нового года, но этот поворот судьбы окажется позитивным.

Телец – получив напутствие проверенных временем друзей и влиятельных знакомых, вы благополучно решите финансовые вопросы, найдёте оригинальное решение накопившихся на работе вопросов, продвинувшись по карьерной лестнице, и пополните казну. представиться случай объясниться в чувствах. Влияние новых знакомых и сенсационных известий способно повлиять на ход мыслей, создав хаос и замешательство. Осторожность во время поездок и зимнего отдыха не повредит.

Близнецы – завершив работу и получив заслуженное вознаграждение, вы освободитесь для общения, вечеринок и свиданий. Состоятся встречи с давними друзьями и за разговором с ними, вы обсудите сотрудничество, которое сложится в наступающем году. Важная беседа со спутником жизни снимет возникшую напряжённость и появятся планы по встрече Нового года. Лишь лихорадочные и непродуманные действия могут опустошить ваш кошелёк. Вложив деньги в совместные дела, вы рискуете многое потерять.

Рак - не откладывайте на потом признания в чувствах. Сделанный шаг поможет не упустить личное счастье и начать отношения, которые продлятся долгие годы, восстановит гармонию в доме, если узы брака уже созданы. Упустив момент, вы можете попасть в новый виток размолвок. Руководство и деловые партнёры окажутся не готовыми к решению наболевших вопросов, а потому займитесь возникшей работой и пополняйте свой бюджет к предстоящим новогодним праздникам.

Лев – расправившись с домашними делами и прочими хлопотами, вы настроитесь на новогоднюю волну. Череда встреч, вечеринок и свидания создадут позитивное настроение. С лёгкостью будут заключены соглашения по сотрудничеству на предстоящий год, а признания в любви многое изменят в вашей жизни. Поездки, особенно дальние, могут срываться, а если вы всё же направитесь в дорогу, соблюдайте меры безопасности. Повышен риск различных происшествий.

Дева – кардинальные перемены в домашнем укладе и на работе окажутся поспешными и разрушительными, опустошая казну и создавая трудности в отношениях. Прежде чем принимать окончательное решение, восстановите эмоциональное равновесие. Успокоившись, вы сделаете верный выбор и начнёте подготовку к Новому году, избавляясь от лишнего в доме, но сохраняя то, что вам пригодится. В предновогодней суете постарайтесь выкроить время для заботы о здоровье и посещения салонов красоты.

Весы – начните неделю с покупок новогодних подарков и различных покупок для дома, ограничив общение, особенно в соцсетях. Разговоры окажутся пустыми, отнимая время и нервируя вас. Совершив покупки и устроив финансовые дела, вы уже с середины недели закружитесь в водовороте полезных встреч, непродолжительных поездок и общении. Вы получите много полезных советов, которые помогут делам и учёбе, а также приятно проведёте время с друзьями, что создаст новогоднее настроение.

Скорпион – общение с давними друзьями повлияет на ваши планы. Пересмотрев намерения, вы по-иному расставите приоритеты, избежав многих ошибок. Отказавшись от крупных трат и кредитов, вы приумножите свои сбережения благодаря полученной дополнительной работе. Несмотря на обилие срочных дел и дефицит времени, не спешите. Забывая о мерах безопасности во время поездок или рискованной работы, вы рискуете своим здоровьем.

Стрелец – захочется объять необъятное, устремившись в поездки ради многочисленных встреч. Начните неделю размеренно, в меру отдыхая и занимаясь покупками для души. Встречи и поездки, которые окажутся для вас проблемными, отпадут сами собой. набравшись сил, уже с середины недели участвуйте активно в различных мероприятиях, беритесь за новое дело и не пропускайте возможности блеснуть на вечеринках в компании со своей половинкой. Тратами на развлечения не увлекайтесь и воздержитесь от рискованных вложений.

Козерог – дружеские советы помогут справиться с тревожностью и принять дальновидное решение. Позаботьтесь о своём здоровье и близких людях. Отложив обсуждение проблемных вопросов в доме, вы сохраните нервы и гармонию в отношениях. Кардинальные перемены в доме могут возродить угасшие споры и накал эмоций навредит дальнейшим взаимоотношениям с домочадцами. Позвольте себе отдохнуть. В спокойной обстановке ваши мысли придут в порядок.

Водолей – пока коллеги и друзья определяются с планами и выдают одни предложения за другими, доведите до ума начатую работу, уладьте вопросы с документами и пообщайтесь с руководством, дабы решить вопросы, не требующие отлагательств. Друзья и коллеги тем временем определятся с планами и предложат вам окончательный вариант. Во время поездок и пеших прогулок не спешите. Неосмотрительность опасна для здоровья. Не забывайте и о мерах безопасности, бывая в людных местах.

Рыбы – неплохо сложатся поездки, а новости, полученные от друзей и деловых партнёров, помогут определиться с планами на корпоративы и новогоднюю ночь. К многочисленным обещаниям руководства и влиятельных людей стоит отнестись скептически. Уже к концу недели они сами могут отказаться от своих слов. Настоятельные рекомендации коллег и друзей, имеющие отношения к деньгам окажутся убыточными для вас. Совместные дела и покупки приведут к неоправданно высоким тратам.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453485
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  