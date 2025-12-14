Погода
В Ак-Талинском районе мясо яка на ярмарке стоит 550 сомов

- Светлана Лаптева
По поручению Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики ранее в Ак-Талинском районе Нарынской области прошла ярмарка социально значимых продуктов питания и товаров первой необходимости.

Ярмарка была организована айылным аймаком Баетов совместно с Ак-Талинским районным управлением аграрного развития. На ярмарке баранина продавалась по 600 сомов, а индюк - от 3000 до 6000 сомов.

Среди ярмарок, проходящих по всей республике, именно здесь мясо реализуется по самым низким ценам. Например, на протяжении двух недель мясо яка продавалось по 550 сомов.

Напомним, что министерство еженедельно и на постоянной основе проводит ярмарки необходимых продуктов питания в различных регионах страны.


Теги:
Нарынская область, ярмарка
