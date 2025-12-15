Погода
Мэр Бишкека проинспектировал временный Западный автовокзал

- Светлана Лаптева
Мэр Бишкека, инспектируя временный Западный автовокзал, выслушал проблемные вопросы и предложения от водителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Он поручил УПСМ при ГУВД города Бишкек принять меры в отношении таксистов, занимающихся нелегальными пассажирскими перевозками, и провести соответствующие рейдовые мероприятия.

Глава столицы подчеркнул, что таксисты, работающие на законных основаниях и осуществляющие междугородние перевозки через временный западный автовокзал, будут получать лицензии в приоритетном порядке. В то же время муниципалитет категорически рекомендует не выдавать лицензии тем водителям, которые продолжают заниматься нелегальными пассажирскими перевозками


Теги:
Бишкек, такси
