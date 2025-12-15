Погода
$ 87.55 - 87.85
€ 101.85 - 102.65

Месси признан MVP "Интер Майами" по итогам сезона-2025

123  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Футбольный клуб "Интер Майами" объявил обладателей индивидуальных наград по итогам сезона-2025. Главной звездой вновь стал Лионель Месси, который провёл один из лучших сезонов в истории клуба.

Аргентинский нападающий завершил год победой в MLS Cup и был признан самым ценным игроком лиги (MVP) второй сезон подряд. Месси стабильно демонстрировал высокий уровень во всех турнирах - MLS, Кубке чемпионов КОНКАКАФ, Leagues Cup и клубном чемпионате мира.

В финале MLS Cup Месси принял участие во всех трёх голах своей команды, за что был признан MVP финального матча. Кроме того, "Интер Майами" второй год подряд назвал его самым ценным игроком клуба. В сезоне-2025 Месси забил 29 мячей и принял участие в 48 результативных действиях.

Ещё одну ключевую награду получил Хорди Альба. Испанский защитник был признан лучшим оборонительным игроком "Интер Майами". В 52 матчах сезона он отметился 23 голевыми передачами и восемью забитыми мячами, завершив сезон победой в MLS Cup.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453486
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  