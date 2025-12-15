Месси признан MVP "Интер Майами" по итогам сезона-2025

Футбольный клуб "Интер Майами" объявил обладателей индивидуальных наград по итогам сезона-2025. Главной звездой вновь стал Лионель Месси, который провёл один из лучших сезонов в истории клуба.

Аргентинский нападающий завершил год победой в MLS Cup и был признан самым ценным игроком лиги (MVP) второй сезон подряд. Месси стабильно демонстрировал высокий уровень во всех турнирах - MLS, Кубке чемпионов КОНКАКАФ, Leagues Cup и клубном чемпионате мира.

В финале MLS Cup Месси принял участие во всех трёх голах своей команды, за что был признан MVP финального матча. Кроме того, "Интер Майами" второй год подряд назвал его самым ценным игроком клуба. В сезоне-2025 Месси забил 29 мячей и принял участие в 48 результативных действиях.

Ещё одну ключевую награду получил Хорди Альба. Испанский защитник был признан лучшим оборонительным игроком "Интер Майами". В 52 матчах сезона он отметился 23 голевыми передачами и восемью забитыми мячами, завершив сезон победой в MLS Cup.