Кайрат Осмоналиев: "Тюркские языки родные для более 200 млн человек"

Участники 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, включая Кыргызстан, которая прошла месяц назад в Самарканде, приняли резолюцию, учреждающую Всемирный день тюркских языков. Его будут отмечать 15 декабря каждого года. Позвольте поздравить всех с первым Всемирным Днем тюркских языков, в число которых входит и наш кыргызский язык! Об этом в рамках конференции в КНУ им. Ж. Баласагына, приуроченной к 100-летию первого тюркологического съезда в Баку, сообщил руководитель Центра Тюркского наследия КНУ, профессор Кайрат Осмоналиев.

Он напомнил, что пункт о тюркских языках включен в повестку 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО по просьбе Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана при поддержке 21 государства-члена.

"Этот день, 15 декабря, выбрали неслучайно: в эту дату в 1893 году датский ученый Вильгельм Томсен объявил о расшифровке алфавита Орхонских надписей - одного из древнейших письменных документов, свидетельствующего о происхождении тюркской языковой семьи. Позже она дала начало, в частности, азербайджанскому, казахскому, кыргызскому, турецкому, туркменскому и узбекскому языкам. Наш Центр Тюркского наследия КНУ, образованный под эгидой Фонда Тюркской культуры и наследия год назад в сотрудничестве с деканатом кыргызской филологии КНУ, не мог не отметить эту дату", - подчеркнул в своем выступлении Осмоналиев.

По его словам, идея данной конференции исходит и от общественного объединения азербайджанцев Кыргызстана "Бирлик" - поступило предложение вспомнить памятную дату – 100-летие первого тюркологического съезда в Баку. Событие будет отмечаться в феврале следующего года. Этот съезд был важным шагом в культурной интеграции и развитии тюркской лингвистики. Эти два события: Всемирный день тюркских языков и 100-летие перового тюркологического съезда тесно взаимосвязаны. ЮНЕСКО рекомендует во Всемирный день тюркских языков продемонстрировать культурную и социальную ценность этой языковой семьи, как объекта культурного разнообразия тюркоязычных государств, а также повысить осведомленность о тюркской языковой семье и ее вкладе в развитие человечества", - сказал Осмоналиев.

Эксперт отметил, что тюркские языки являются родными для более 200 миллионов человек, проживающих на территории площадью около 12 миллионов квадратных километров в нескольких государствах–членах ЮНЕСКО.

"Богатое документальное наследие на тюркских языках, а также яркие устные традиции разделяют более 10 государств, прежде всего в Организации Тюркских государств. Наше сегодняшнее мероприятие, представляется, внесет свой посильный вклад в продвижение тюркских ценностей и наследия, среди которых наиболее важным являются тюркские языки", - заключил Кайрат Осмоналиев.


