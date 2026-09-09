В Бишкеке мужчина передал $20 тыс. на концерт, который не состоялся

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с $20 тыс. под предлогом организации концерта с участием зарубежных певиц. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

По данным ведомства, 10 августа в милицию обратился гражданин Э.Э. с просьбой принять меры в отношении И.А.

Как установило следствие, 3 апреля 2026 года подозреваемый, войдя в доверие к заявителю, предложил ему совместно инвестировать в проведение концерта с участием зарубежных певиц. Пострадавший передал ему наличными $20 тыс.

И.А. обязался до 22 мая вернуть $24 тыс. с учетом прибыли. Однако свои обязательства он не выполнил. Концерт был отменен, а полученными деньгами, как сообщили в милиции, подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в органы внутренних дел обратились другие граждане, заявившие об аналогичных действиях. Общая сумма ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД Первомайского района установили местонахождение и задержали И.А., 2001 года рождения. Его водворили в ИВС.

Следственные действия продолжаются.

УВД Первомайского района просит граждан, располагающих информацией о возможной противоправной деятельности задержанного, а также тех, кто мог пострадать от его действий, обратиться в органы внутренних дел.