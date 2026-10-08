Кыргызстан и Россия обсудили развитие образования и подготовку кадров

Кыргызстан и Россия обсудили совершенствование отбора студентов на обучение в российских вузах, подготовку специалистов для экономики и развитие сотрудничества в сфере образования и культуры. Переговоры прошли в рамках визита заместителя руководителя Россотрудничества Наталии Киселевой, которая приняла участие в III Российско-Кыргызском образовательном форуме. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

На встрече с министром высшего образования, науки и инноваций Кыргызстана Гульзат Исаматовой стороны рассмотрели вопросы отбора студентов по квотам правительства России. Особое внимание уделили определению приоритетных специальностей с учетом потребностей кыргызстанской экономики. Также обсуждался обмен опытом в строительстве новых университетских кампусов.

С заместителем министра просвещения Кыргызстана Надирой Джусупбековой Наталия Киселева обсудила развитие профильного обучения, инклюзивного образования, а также создание в школах служб психологической поддержки и медиации. Стороны наметили планы на 2027 год, включая подготовку очередного форума руководителей школ двух стран.

Вопросы подготовки кадров для учреждений культуры стали темой встречи с заместителем министра культуры, информации и молодежной политики Айбеком Дайырбековым.

Участники переговоров отметили результаты сотрудничества в театральной сфере. В частности, выпускники кыргызского курса Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина завершили обучение и трудоустроились в Ошский драматический театр. В настоящее время студенты из Кыргызстана продолжают учиться в ГИТИСе и Театральном институте имени Бориса Щукина.

Полученный опыт планируется использовать для подготовки специалистов и по другим направлениям культуры и искусства.

В ходе визита Наталия Киселева также посетила Русский центр Чуйской областной библиотеки в Канте, центр "Россия с вами" Республиканской библиотеки для детей и юношества имени К. Баялинова и Евразийский центр русского языка и культуры.

Говоря о перспективах сотрудничества, заместитель руководителя Россотрудничества подчеркнула важность профессиональной ориентации молодежи.

"Я впервые в Кыргызстане и вижу, что у нас здесь много замечательных партнеров. У нас очень большая совместная задача – развитие кадров для наших стран, обеспечение безопасности нашей молодёжи, профориентационной работы, чтобы выпускники школ наших стран наиболее точно выбирали свою будущую профессию, чтобы те проекты и инициативы, с которыми мы приходим к ребятам, находили отражение в их сердцах, в профессиональном самоопределении и в их благополучном будущем", – сказала Наталия Киселева.