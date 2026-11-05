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В Кыргызстане запускают льготное исламское финансирование для фермеров

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В Кыргызской Республике подписано трехстороннее агентское соглашение между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, Министерством финансов КР, ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк", сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках проекта KGZ-1037 Исламский банк развития (ИБР) направляет финансирование в размере 44,61 млн долларов США двум государственным коммерческим банкам для содействия механизации сельского хозяйства страны. Данное льготное финансирование расширит возможности госбанков по поддержке сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Предприниматели и физические лица Кыргызстана смогут приобретать современную сельхозтехнику и оборудование на условиях партнерского финансирования со ставкой доходности 6% годовых и сроком до 7 лет.

Выдача средств будет осуществляться через исламские окна ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк" по стандартам продуктов "Мурабаха" (продажа в рассрочку с фиксированной наценкой) и "Иджара мунтахийя биттамлик" (аренда с последующим выкупом). Сотрудничество ИБР с крупнейшими государственными банками страны направлено на масштабное обновление парка агротехники, поддержку реального сектора экономики, развитие предпринимательства и укрепление продовольственной безопасности Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/462823
Теги:
банковский сектор, кредит, Исламский банк развития, Кыргызстан, фермеры
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