В Кыргызстане запускают льготное исламское финансирование для фермеров

В Кыргызской Республике подписано трехстороннее агентское соглашение между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, Министерством финансов КР, ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк", сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках проекта KGZ-1037 Исламский банк развития (ИБР) направляет финансирование в размере 44,61 млн долларов США двум государственным коммерческим банкам для содействия механизации сельского хозяйства страны. Данное льготное финансирование расширит возможности госбанков по поддержке сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Предприниматели и физические лица Кыргызстана смогут приобретать современную сельхозтехнику и оборудование на условиях партнерского финансирования со ставкой доходности 6% годовых и сроком до 7 лет.

Выдача средств будет осуществляться через исламские окна ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк" по стандартам продуктов "Мурабаха" (продажа в рассрочку с фиксированной наценкой) и "Иджара мунтахийя биттамлик" (аренда с последующим выкупом). Сотрудничество ИБР с крупнейшими государственными банками страны направлено на масштабное обновление парка агротехники, поддержку реального сектора экономики, развитие предпринимательства и укрепление продовольственной безопасности Кыргызстана.