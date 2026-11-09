Экс-министр Ирана предупредил, что новая война с США перекинется на Европу

Экс-министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки в интервью Euronews призвал США снять блокаду и выполнить условия июньского меморандума. Заявление прозвучало на фоне итогов выборов в Конгресс США и сообщений о подготовке Белого дома к новым решениям по Тегерану.

Итоги промежуточных выборов в США вновь подогрели разговоры о возможном военном столкновении Вашингтона и Тегерана в ближайшие дни.

Издание Axios отмечает, что 5 ноября Трамп впервые после выборов в Конгресс США провел встречу с советниками по национальной безопасности. После он заявил журналистам в Белом доме, что вскоре примет решение о дальнейших действиях.

Бывший глава МИД Ирана при Махмуде Ахмадинежаде Манучехр Моттаки на этом фоне пригрозил, что если против Исламской республики начнется новый виток боевых действий, то они перекинутся и на Европу. Ныне депутат иранского парламента, Моттаки дал эксклюзивный комментарий Euronews.

"Раньше он был открыт"

"Главная проблема региона в том, что противники перекрыли Ормузский пролив. До начала конфликта он был открыт, через него шли все грузы, - заметил политик. - Европа, Азия, Латинская Америка и Африка вели морскую торговлю именно через Персидский залив и Ормузский пролив"".

Оценивая ситуацию для Ирана выборов в американский Конгресс, Моттаки заявил. что в Тегеране ждут от Вашингтона исполнения подписанного ранее меморандумa о взаимопонимании, в нем значится отмена блокады.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи подчеркивал, что движение по Ормузскому проливу возобновится только после выполнения семи условий Тегерана - в числе прочего речь, идет о полном прекращении боевых действий в регионе и отмене экономических санкций.