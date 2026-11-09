Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 97.10 - 98.10

Экс-министр Ирана предупредил, что новая война с США перекинется на Европу

333  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки в интервью Euronews призвал США снять блокаду и выполнить условия июньского меморандума. Заявление прозвучало на фоне итогов выборов в Конгресс США и сообщений о подготовке Белого дома к новым решениям по Тегерану.

Итоги промежуточных выборов в США вновь подогрели разговоры о возможном военном столкновении Вашингтона и Тегерана в ближайшие дни.

Издание Axios отмечает, что 5 ноября Трамп впервые после выборов в Конгресс США провел встречу с советниками по национальной безопасности. После он заявил журналистам в Белом доме, что вскоре примет решение о дальнейших действиях.

Бывший глава МИД Ирана при Махмуде Ахмадинежаде Манучехр Моттаки на этом фоне пригрозил, что если против Исламской республики начнется новый виток боевых действий, то они перекинутся и на Европу. Ныне депутат иранского парламента, Моттаки дал эксклюзивный комментарий Euronews.

"Раньше он был открыт"

"Главная проблема региона в том, что противники перекрыли Ормузский пролив. До начала конфликта он был открыт, через него шли все грузы, - заметил политик. - Европа, Азия, Латинская Америка и Африка вели морскую торговлю именно через Персидский залив и Ормузский пролив"".

Оценивая ситуацию для Ирана выборов в американский Конгресс, Моттаки заявил. что в Тегеране ждут от Вашингтона исполнения подписанного ранее меморандумa о взаимопонимании, в нем значится отмена блокады.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи подчеркивал, что движение по Ормузскому проливу возобновится только после выполнения семи условий Тегерана - в числе прочего речь, идет о полном прекращении боевых действий в регионе и отмене экономических санкций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462916
Теги:
Европа, Иран, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  