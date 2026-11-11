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Экс-депутат ЖК Бактыбек Калмаматов намерен баллотироваться в президенты

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Бывший депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов подал заявление о самовыдвижении на пост президента Кыргызстана.

Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР.

По ее данным, 11 ноября Бактыбек Калмаматов обратился в ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики в порядке самовыдвижения.

Срок выдвижения кандидатов на президентских выборах установлен до 13 ноября 2026 года.

Отметим, что Бактыбек Калмаматов являлся депутатом Жогорку Кенеша V созыва от партии "Ата Мекен". В 2020 году он также выдвигал свою кандидатуру на пост президента Кыргызстана.

В декабре 2021 года Калмаматов был задержан по подозрению в возбуждении межрегиональной вражды. В январе 2022 года Бишкекский городской суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/462993
Теги:
Бактыбек Калмаматов, выборы, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, ЦИК
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