Экс-депутат ЖК Бактыбек Калмаматов намерен баллотироваться в президенты

Бывший депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов подал заявление о самовыдвижении на пост президента Кыргызстана.

Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР.

По ее данным, 11 ноября Бактыбек Калмаматов обратился в ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики в порядке самовыдвижения.

Срок выдвижения кандидатов на президентских выборах установлен до 13 ноября 2026 года.

Отметим, что Бактыбек Калмаматов являлся депутатом Жогорку Кенеша V созыва от партии "Ата Мекен". В 2020 году он также выдвигал свою кандидатуру на пост президента Кыргызстана.

В декабре 2021 года Калмаматов был задержан по подозрению в возбуждении межрегиональной вражды. В январе 2022 года Бишкекский городской суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.