Глава МВД РФ заявил о снижении преступности мигрантов на 40%

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о снижении на 40% числа преступлений, совершённых иностранными гражданами, за девять месяцев 2026 года. Новые данные он представил 10 ноября на заседании Совета Федерации, посвящённом противодействию незаконной миграции.

По словам главы МВД РФ, за январь–сентябрь иностранные граждане совершили более 20 тысяч преступлений. Их доля в общем количестве зарегистрированных преступлений составила 3,4%. При этом число иностранцев, прибывших в Россию за этот период, сократилось почти на 10% и составило около 7 млн человек.

Колокольцев также сообщил об увеличении числа выдворенных из страны нарушителей миграционного законодательства. За девять месяцев за пределы России отправили почти 120 тысяч иностранцев - более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ещё почти 290 тысячам иностранных граждан запретили въезд в Россию. Это почти вдвое превышает показатель прошлого года.

По словам министра, результатам способствовало расширение полномочий полиции. В частности, правоохранительные органы получили возможность самостоятельно принимать решения о выдворении в предусмотренных законом случаях, использовать данные геолокации для установления местонахождения иностранцев и входить в помещения, где они проживают.

Глава МВД отметил, что ведомство намерено распространить на всю страну опыт цифрового контроля, применяемый в Москве и Московской области. Система позволяет отслеживать местонахождение иностранных граждан с помощью цифровых карт и оперативно выявлять нарушения миграционного законодательства.

Отдельно Колокольцев остановился на изменениях в административном законодательстве. С ноября 2026 года расширен перечень правонарушений, за которые иностранцам грозит обязательное выдворение. Число соответствующих статей КоАП увеличилось с 22 до 45. В частности, высылка может применяться за ряд нарушений общественного порядка, демонстрацию запрещённой символики и другие правонарушения.

Штрафы за нарушение режима пребывания и правил въезда составляют от 4 до 8 тысяч рублей, за незаконную трудовую деятельность - от 4 до 9 тысяч рублей.

По данным МВД, на 1 октября 2026 года в России находились около 6 млн иностранных граждан. Доля тех, кто официально работает, выросла с 45% до 50%. Для сравнения: десять лет назад этот показатель составлял 25%.

В реестре контролируемых лиц числятся около 820 тысяч иностранцев. В отношении включённых в него нарушителей могут применяться ограничения, в том числе блокировка банковских счетов и операций, запрет на управление транспортом и регистрацию брака.

Колокольцев также сообщил, что в 2026 году МВД выявило более 3,5 тысячи преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Кроме того, количество иностранных граждан, причастных к незаконному обороту наркотиков, за девять месяцев сократилось на четверть.

Министр подчеркнул, что упрощение процедур привлечения иностранных работников возможно при условии соблюдения требований безопасности и правопорядка. Среди предлагаемых мер - переход к организованному набору трудовых мигрантов непосредственно за пределами России. Предполагается, что работодатель будет направлять заявку на необходимых специалистов и подбирать их за рубежом, что должно сократить риски нелегальной занятости.

В ходе заседания также обсуждалась нехватка сотрудников в системе МВД. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вернуть губернаторам полномочия по содействию и софинансированию работы полиции.