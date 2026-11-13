В Кыргызстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты

В Кыргызстане 13 ноября завершился срок выдвижения кандидатов на должность президента. По предварительным данным, на участие в выборах претендуют 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В настоящее время продолжается сбор электронных подписей избирателей в поддержку претендентов. Для регистрации каждому кандидату необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей. Сбор продлится до 7 декабря 2026 года.

Документы для регистрации принимаются до 13 декабря. Кандидаты и их уполномоченные представители могут представить недостающие документы в установленном законодательством порядке.

Регистрация кандидатов на должность президента завершится 23 декабря 2026 года.

Напомним, президентские выборы в Кыргызстане назначены на 27 января 2027 года.