В Кыргызстане 10 тысяч человек получают пенсии выше 30 тысяч сомов

В Кыргызстане самые высокие пенсии получают преимущественно работники банков, горнодобывающих компаний и преподаватели вузов. Многие из них продолжают работать даже после выхода на пенсию. Об этом председатель Социального фонда КР Бактияр Алиев рассказал журналистам в рамках проекта "Открытый кабинет".

По его словам, сегодня около 10 тысяч кыргызстанцев получают пенсии свыше 30 тысяч сомов. При этом среди них сравнительно мало бывших высокопоставленных чиновников. По приблизительной оценке главы Соцфонда, их доля составляет 1-2 процента.

Алиев пояснил, что многие получатели высоких пенсий продолжают трудиться и делать отчисления в Социальный фонд.

Кроме того, в Кыргызстане рассматривают возможность изменения пенсионной системы. В частности, предлагается увеличить долю взносов, которые направляются на личные пенсионные накопления граждан.

Сейчас на накопительную часть пенсии направляется 2 процента страховых взносов. В будущем эту долю планируют увеличить до 10 процентов. Ещё 10 процентов предполагается направлять на страховую часть пенсии.

Это позволит гражданам формировать собственные пенсионные накопления. После выхода на пенсию человек сможет получать гарантированную базовую выплату, а накопленные деньги, согласно обсуждаемому предложению, использовать для дополнительных пенсионных выплат или забрать сразу всю сумму.

По словам главы Соцфонда, для перехода на новую систему потребуются дополнительные средства. Сейчас этот вопрос обсуждается с Министерством финансов. Если предложение получит поддержку, полностью внедрить изменения планируется в течение десяти лет.

При этом повышать пенсионный возраст в Кыргызстане не собираются.

Алиев отметил, что во многих странах возраст выхода на пенсию постепенно увеличивают до 65 лет. Однако в Кыргызстане таких планов нет.

В настоящее время мужчины в Кыргызстане выходят на пенсию в 63 года, женщины - в 58 лет.