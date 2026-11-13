На пространстве ОДКБ обсудили вопросы неделимой биологической безопасности

В Центре международной торговли в рамках Международного форума обеспечения коллективной безопасности прошла дискуссионная сессия, посвященная неделимой биологической безопасности. Мероприятие объединило экспертов и официальных лиц для выработки совместных решений по защите общих рубежей от биологических угроз.

Модератором сессии выступила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова. В работе дискуссии также принял участие Заместитель Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

В своем выступлении Валерий Семериков подчеркнул, что в структуре ОДКБ выстроена и на системной основе ведется масштабная работа в сфере биологической безопасности. Он акцентировал внимание на критической важности тесной координации усилий всех государств-членов организации для предотвращения потенциальных биологических рисков, а также отметил высокую значимость регулярных совместных научно-практических мероприятий.