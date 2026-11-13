В России повысят налоговый аванс для мигрантов с детьми

С 2027 года в России планируют увеличить фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для трудовых мигрантов, которые работают по патенту и содержат несовершеннолетних детей. Дополнительная сумма составит 50% от установленного платежа за каждого ребенка, проживающего в России. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, новые меры направлены на снижение нагрузки на социальную сферу и предполагают дополнительные финансовые обязательства для иностранных работников, приезжающих в Россию вместе с неработающими членами семьи.

Речь идет не о введении отдельного сбора при въезде в страну, а об изменении размера фиксированного авансового платежа по НДФЛ, который уплачивают иностранные граждане, работающие на основании патента.

Согласно предложенным правилам, платеж будет увеличиваться на 50% за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении и проживающего в России. Если ребенка содержат несколько работающих мигрантов, дополнительная сумма будет начисляться только одному из родителей. Кто именно будет ее оплачивать, родители смогут определить самостоятельно.

Кроме того, иностранных работников обяжут подтверждать наличие дохода, достаточного для содержания себя и членов семьи. Он должен быть не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания с учетом действующих коэффициентов.

Владимир Колокольцев также сообщил, что с 2025 года количество неработающих и не обучающихся родственников трудовых мигрантов в России сократилось на 20%. Одной из причин такой динамики он назвал введение обязательного тестирования детей иностранных граждан перед поступлением в российские школы.

Ранее сообщалось, что с 2027 года могут ужесточить условия трудоустройства иностранных граждан в сфере такси. Минтруд России предложил ввести полный запрет на работу мигрантов в этой отрасли в восьми регионах страны. В числе потенциально затронутых новыми ограничениями могут оказаться и граждане Узбекистана.