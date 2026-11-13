В Кара-Балте возводят современный фармацевтический комплекс

Глава Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провел инспекцию хода реализации масштабного инвестиционного проекта в городе Кара-Балта Чуйской области. Там совместными усилиями кыргызской и китайской сторон ведется строительство современного производственного комплекса ОсОО "Стандарт Фарм Групп" (при участии китайской компании "Жичжао Джунтай" и отечественного партнера "Кварта").

Общий объем инвестиций в проект составляет 41,2 миллиона долларов США. На предприятии планируют наладить выпуск отечественных лекарственных средств, желатиновых капсул и физиологических растворов. Запуск производства позволит создать порядка 300 новых рабочих мест для местных жителей.

Реализация инициативы имеет стратегическое значение для экономики республики: она направлена на развитие отечественной фармацевтической промышленности, расширение выпуска востребованной медицинской продукции и снижение зависимости внутреннего рынка от импорта.

В ходе мониторинга стороны детально обсудили текущие результаты строительных работ и перспективы развития предприятия. Равшанбек Сабиров особо отметил положительный опыт компании, которая организует обучение местных студентов с их последующим гарантированным трудоустройством на производстве. По его словам, подготовка квалифицированных кадров внутри страны и создание профессиональных перспектив для молодежи остаются ключевым приоритетом для государства.