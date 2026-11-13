Погода
$ 87.55 - 87.85
€ 97.10 - 98.10

В Кара-Балте возводят современный фармацевтический комплекс

211  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провел инспекцию хода реализации масштабного инвестиционного проекта в городе Кара-Балта Чуйской области. Там совместными усилиями кыргызской и китайской сторон ведется строительство современного производственного комплекса ОсОО "Стандарт Фарм Групп" (при участии китайской компании "Жичжао Джунтай" и отечественного партнера "Кварта").

Общий объем инвестиций в проект составляет 41,2 миллиона долларов США. На предприятии планируют наладить выпуск отечественных лекарственных средств, желатиновых капсул и физиологических растворов. Запуск производства позволит создать порядка 300 новых рабочих мест для местных жителей.

Реализация инициативы имеет стратегическое значение для экономики республики: она направлена на развитие отечественной фармацевтической промышленности, расширение выпуска востребованной медицинской продукции и снижение зависимости внутреннего рынка от импорта.

В ходе мониторинга стороны детально обсудили текущие результаты строительных работ и перспективы развития предприятия. Равшанбек Сабиров особо отметил положительный опыт компании, которая организует обучение местных студентов с их последующим гарантированным трудоустройством на производстве. По его словам, подготовка квалифицированных кадров внутри страны и создание профессиональных перспектив для молодежи остаются ключевым приоритетом для государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/463029
Теги:
Кара-Балта, Кыргызстан, фармацевтические компании
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  