COP31: лидеры обсудили энергосети, метан и климатическое финансирование

На Саммите лидеров климатической конференции COP31 основное внимание уделили модернизации энергетических сетей, сокращению выбросов метана и других парниковых газов, а также увеличению климатического финансирования.

Несмотря на то что официальной темой саммита стали устойчивые города и искусственная среда, ключевые дискуссии высокого уровня были посвящены вопросам глобального энергоперехода и выполнению климатических обязательств.

Энергосети - основа энергетического перехода

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на мероприятии высокого уровня "Глобальный акселератор энергосетей" (Global Grids Accelerator). Он отметил, что энергетический кризис продемонстрировал риски зависимости от ископаемого топлива, тогда как возобновляемые источники энергии стали наиболее доступным и быстрым способом наращивания генерации.

По словам Гутерриша, если возобновляемая энергетика является сердцем энергоперехода, то электросети - его артериями. Однако существующая инфраструктура не справляется с новыми потребностями и нуждается в масштабной модернизации.

Более $480 млн на борьбу с метаном

Еще одной темой саммита стало сокращение выбросов парниковых газов, отличных от CO₂. На мероприятии, организованном Китаем, Великобританией и Бразилией при поддержке председательств COP30 и COP31, филантропические фонды объявили о выделении более $480 млн на борьбу с метаном и другими так называемыми суперзагрязнителями.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил подчеркнул, что на фоне учащения экстремальных погодных явлений быстрое сокращение выбросов метана имеет критическое значение для стабилизации климата.

Климатическое финансирование: от обещаний к реальным действиям

Председатель 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилур Рахман обратил внимание на разрыв между климатическими целями и реальными действиями государств.

По его словам, выбросы CO₂ в 2025 году достигли рекордных 42 млрд тонн, а прогнозируемая траектория глобального потепления смещается к 2,8 °C вместо целевого ограничения в 1,5 °C.

Он призвал перейти от деклараций к практическому финансированию климатических мероприятий. При этом средства, по его мнению, должны предоставляться на безвозмездной основе, распределяться с учетом уязвимости государств, а Фонд реагирования на потери и ущерб должен получать полноценное финансирование.

ООН призывает установить глобальные стандарты по метану

Проблема сокращения выбросов метана обсуждалась и накануне, в ходе круглого стола по циркулярной экономике.

Антониу Гутерриш напомнил, что метан обусловливает почти треть нынешнего глобального потепления. Согласно данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), из более чем 5 тысяч зафиксированных с 2023 года предупреждений об утечках меры по их устранению были приняты лишь в одном случае из восьми.

Генеральный секретарь ООН призвал ЮНЕП разработать научно обоснованный глобальный стандарт, направленный на достижение практически нулевых выбросов метана в нефтегазовом секторе.

Таким образом, дискуссии COP31 показали, что климатическая повестка все больше смещается от общих обязательств к конкретным механизмам их выполнения. Среди ключевых направлений - обновление энергетической инфраструктуры, сокращение выбросов метана и обеспечение доступного финансирования для стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата.