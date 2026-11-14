Бакыт Бакетаев: Биологическая безопасность не должна зависеть от госграниц

Вопросы биологической безопасности сегодня выходят на первый план мировой и региональной политики. Стремительное развитие биотехнологий и их слияние с искусственным интеллектом создают не только новые возможности для медицины, но и серьёзные риски, не признающие государственных границ. О том, почему миру необходим аналог МАГАТЭ в сфере биобезопасности, как выстраивать диалог с соседями и какую роль в этом процессе может сыграть Кыргызстан, в интервью нашему изданию рассказал политолог Бакыт Бакетаев.

- Бакыт Кушбекович, сегодня вновь активно обсуждается международная биологическая безопасность. Вы ещё несколько лет назад выступали с идеей создания международного механизма контроля биологических исследований. Как возникла эта инициатива?

- Прежде всего хочу подчеркнуть, что эта идея возникла у нас задолго до нынешней международной повестки. Практически сразу после пандемии COVID-19 мы начали вплотную заниматься вопросами биологической безопасности. Провели ряд круглых столов, конференций, обсуждений с экспертами и пришли к выводу о недостаточности существующих механизмов. Поэтому я предложил рассмотреть создание Международного агентства по контролю биологических исследований либо, как первый этап, профильной международной ассоциации.

Идея была очень конкретной - сформировать постоянно действующий международный механизм, который обеспечивал бы обмен информацией, экспертную оценку рисков, сотрудничество и прозрачность наиболее чувствительных исследований. Особенно остро этот вопрос встал в связи с информацией о строительстве биологических лабораторий в Казахстане, недалеко от границы с Кыргызстаном.

Мы не ставили под сомнение намерения Казахстана и не занимались политическими обвинениями. Наоборот, исходили из принципа добрососедства, ведь если рядом с твоей границей создаётся объект повышенной биологической значимости, соседнее государство должно иметь возможность получать достоверную информацию и участвовать в профессиональном диалоге. Поэтому мы обращались в посольство Казахстана с предложением информировать нас о характере, целях и развитии этих проектов. Именно тогда окончательно стало очевидно, что вопрос одной лаборатории гораздо шире её самой, и нужен международный механизм доверия и контроля.

- Почему вы считаете, что такая система необходима именно сейчас?

- Потому что технологии развиваются быстрее международного права. Сегодня биотехнологии соединяются с искусственным интеллектом, который уже способен ускорять научные исследования, анализировать генетическую информацию, помогать создавать лекарства и прогнозировать эпидемические угрозы. Я не предлагаю ограничивать науку. Напротив, она должна развиваться, но ответственность за потенциальные риски обязана быть международной. Условно я называю предлагаемую систему "МАГАТЭ в сфере биобезопасности". Если МАГАТЭ стало ответом человечества на риски ядерной эпохи, то сегодня нам необходим механизм, соответствующий эпохе биотехнологической.

- Какие недостатки существующей международной системы вы видите?

- Конвенция о запрещении биологического оружия 1972 года имеет огромное значение, но с момента её принятия прошло более полувека, а технологический мир изменился радикально. Нужна система, которая не просто запрещает биологическое оружие, но и обеспечивает обмен информацией об угрозах, международную экспертную оценку новых технологий, раннее предупреждение об эпидемических рисках, единые стандарты безопасности исследований и сотрудничество учёных. И особенно важен контроль рисков на стыке биологии и искусственного интеллекта.

- Как вы оцениваете недавнее предложение Владимира Путина о постоянном обмене информацией о биологических угрозах в рамках ОДКБ?

- Положительно. Более того, я воспринимаю это как подтверждение актуальности проблемы, которую мы начали поднимать несколько лет назад. ОДКБ может создать региональную систему раннего предупреждения и обмена информацией, но я бы не противопоставлял её будущему международному агентству. Наоборот, ОДКБ - это региональный уровень, ШОС - евразийский, а ООН - глобальный. Эти механизмы должны органично дополнять друг друга.

- Какую роль здесь могут сыграть Китай и ШОС?

- Очень большую. ШОС уже имеет опыт взаимодействия государств с разными политическими системами и интересами, и этот опыт стоит использовать в сфере биологической безопасности. Китай, Россия, страны Центральной Азии и другие участники организации обладают серьёзным научным и технологическим потенциалом. ШОС могла бы стать одной из площадок формирования евразийского подхода к биобезопасности, чтобы затем выносить эти предложения на уровень ООН. Мне близка китайская философия о том, что великая река собирается из множества малых ручьёв. Так же может формироваться и глобальная система безопасности.

- Какое место в этом процессе может занять Кыргызстан?

- Кыргызстан может и должен быть активным участником. У нас уникальное положение, поскольку мы одновременно связаны с Центральной Азией, Китаем, Россией, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Поэтому наша роль заключается не в противостоянии кому-либо, а в создании площадки для диалога. Я бы предложил вновь вернуться к нашей инициативе и провести в Бишкеке международный форум по биологической безопасности с участием стран Центральной Азии, Китая, России, а также ООН, ВОЗ, ОДКБ и ШОС. Это позволило бы соединить наработки прошлых лет с нынешними международными процессами.

- Что конкретно было сделано вами для продвижения этой идеи?

- Для меня важно, что мы не ограничились заявлениями. После пандемии мы начали практическую работу, проводили круглые столы и конференции с привлечением экспертов. Когда появилась информация о строительстве лабораторий в Казахстане вблизи наших границ, мы пошли по пути дипломатического диалога и обращались в посольство соседней страны, чтобы понимать, какие меры безопасности там предусматриваются. Моя позиция всегда строилась не на логике "запретить" или "обвинить", а на принципе "знать, понимать и контролировать риски вместе". Именно из этого практического опыта и родилась идея международного агентства или ассоциации.

- Какие шаги необходимо предпринять теперь?

- Я вижу четыре последовательных шага. Во-первых, вернуться к нашей инициативе, собрать участвовавших в прежних обсуждениях специалистов и обновить концепцию с учётом развития искусственного интеллекта. Во-вторых, создать международную экспертную платформу или ассоциацию как первый практический этап. В-третьих, обсудить эту инициативу в Центральной Азии, ОДКБ и ШОС. И в-четвёртых, постепенно вывести её на уровень ООН. Не стоит начинать с создания громоздкой бюрократической структуры. Сначала нужно сформировать доверие, экспертное сообщество, систему обмена информацией и общие правила, а уже затем переходить к созданию международного института.

- Как вы в целом формулируете философию своей инициативы?

- Она проста - биологическая угроза не имеет гражданства и не признаёт государственных границ, следовательно, ответственность за неё должна быть общей. Мы сделали первый шаг несколько лет назад, когда эта проблема ещё не воспринималась как приоритетная международная тема, и сегодня мир сам подтвердил правильность постановки вопроса. Кыргызстан способен предложить не готовую истину, а идею, вокруг которой объединятся разные государства. Здесь уместно вспомнить слова Лао-цзы о том, что путь в тысячу ли начинается с первого шага. Свой первый шаг мы уже сделали, и теперь пришло время превратить эту инициативу в действующий международный механизм.