Вратарь "Челси" Роберт Санчес разбил элитный спорткар "Феррари"

Голкипер лондонского "Челси" Роберт Санчес, выступающий на правах аренды за итальянский "Комо", попал в аварию на знаменитом автодроме "Нюрбургринг" в Германии. Сам футболист в инциденте не пострадал.

Как сообщается, 28-летний испанский вратарь не справился с управлением гоночного спорткара "Феррари" 488 Челлендж Эво стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов. Машина вылетела с трассы на скорости около 112 километров в час при прохождении известного поворота "Караччиола-Карусель".

От сильного удара об ограждение передняя часть автомобиля получила серьёзные повреждения, а обломки разлетелись по гоночному полотну. Организаторам автодрома пришлось временно приостановить заезды, чтобы очистить трек и восстановить защитные барьеры.

Несмотря на жёсткое столкновение, Санчес обошёлся без травм. Выбравшись из салона, футболист не растерялся и лично помог маршалам собрать обломки разбитого спорткара, выполненного в эффектной розовой камуфляжной расцветке. Позднее повреждённый "Феррари" эвакуировали с трассы.