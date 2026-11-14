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Вратарь "Челси" Роберт Санчес разбил элитный спорткар "Феррари"

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- Самуэль Деди Ирие
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Голкипер лондонского "Челси" Роберт Санчес, выступающий на правах аренды за итальянский "Комо", попал в аварию на знаменитом автодроме "Нюрбургринг" в Германии. Сам футболист в инциденте не пострадал.

Как сообщается, 28-летний испанский вратарь не справился с управлением гоночного спорткара "Феррари" 488 Челлендж Эво стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов. Машина вылетела с трассы на скорости около 112 километров в час при прохождении известного поворота "Караччиола-Карусель".

От сильного удара об ограждение передняя часть автомобиля получила серьёзные повреждения, а обломки разлетелись по гоночному полотну. Организаторам автодрома пришлось временно приостановить заезды, чтобы очистить трек и восстановить защитные барьеры.

Несмотря на жёсткое столкновение, Санчес обошёлся без травм. Выбравшись из салона, футболист не растерялся и лично помог маршалам собрать обломки разбитого спорткара, выполненного в эффектной розовой камуфляжной расцветке. Позднее повреждённый "Феррари" эвакуировали с трассы.


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URL: https://www.vb.kg/463059
Теги:
Великобритания, футбол, авария
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