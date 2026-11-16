Государство помогло жительнице Сузака наладить экспорт чернослива и орехов

Жительница Сузакского района Жалал-Абадской области Гульмира Жолборсова смогла расширить свой агробизнес и наладить экспорт продукции за рубеж благодаря государственной поддержке. Предпринимательница получила льготный кредит в рамках проекта "Развитие климатически устойчивых цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве", который реализует Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (APIU) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По ее словам, полученные средства позволили решить давнюю проблему нехватки финансирования, благодаря чему Гульмира Жолборсова построила современный склад и приобрела специализированное оборудование для сушки продукции.

Сегодня на созданном предприятии успешно налажена переработка и хранение востребованной на внешних рынках продукции - в помещениях складируются отборный чернослив и грецкие орехи. Готовые сухофрукты предпринимательница поставляет за рубеж, укрепляя позиции отечественных производителей на международных рынках.

На достигнутом успехе владелица бизнеса останавливаться не планирует. В ее планах - задействовать складские мощности для круглогодичного хранения широкого ассортимента свежих овощей и фруктов, что позволит снизить сезонные риски и диверсифицировать деятельность.

История Гульмиры Жолборсовой - яркий пример того, как адресная поддержка сельхозпроизводителей помогает трансформировать частные инициативы в стабильно работающие экспортно-ориентированные предприятия, способствующие развитию региональной экономики.