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В Бишкеке заложили основу для новых международных музыкальных проектов

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- Назгуль Абдыразакова
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Международный воркшоп "Hip-Hop Knowledge. Звучания и опыт из Центральной Азии", прошедший 29–30 октября в Бишкеке, объединил исследователей, музыкантов и представителей креативных индустрий из нескольких стран.

О том, почему кыргызстанский хип-хоп представляет интерес для международного сообщества, как культура помогает укреплять связи между странами и какие перспективы открываются перед местными артистами, "Вечернему Бишкеку" рассказали руководитель филиала Гете-Института в Кыргызстане Нони Ликледер и атташе по культуре посольства Франции в Кыргызстане Этьен Ланселот.

- Как возникла идея проведения международного воркшопа, посвящённого хип-хопу, и какую роль сыграли культурные институты Германии и Франции?

- Идея принадлежит исследователям и нашим партнёрам из Франции, Германии, Казахстана и Кыргызстана. Среди инициаторов Карим Хамму и Флориан Коппенрат, которые занимаются изучением современной музыкальной культуры.

Мы хотели объединить научный подход к изучению хип-хопа с живым общением людей, которые любят эту музыку и профессионально с ней связаны. Важно не только исследовать, откуда возник хип-хоп и какое значение он имеет, но и дать возможность музыкантам, художникам и другим участникам познакомиться, обменяться опытом и представить своё творчество.

Наша роль заключается в финансовой и организационной поддержке мероприятия. Мы помогаем с контактами, идеями и подготовкой программы. При этом сама инициатива принадлежит исследователям и организаторам проекта.

- Почему было важно не ограничиваться научной конференцией?

- Потому что хип-хоп не существует исключительно в научных исследованиях. Это живая культура, которая объединяет музыку, танцы, уличное искусство и другие творческие направления.

Мы хотели собрать представителей всей хип-хоп-среды. И уже увидели, насколько это важно. Оказалось, что некоторые участники, даже активно работающие на международном уровне, раньше не были знакомы друг с другом и не сотрудничали.

Здесь у них появилась возможность представить свои проекты, рассказать о своих идеях и найти единомышленников. Уже во время мероприятия начали возникать новые предложения о сотрудничестве.

- Что особенно впечатлило вас в кыргызстанском хип-хопе?

- Меня очень тронуло то, как современная музыка здесь сочетается с национальными традициями.

Например, мы увидели видеоработу, в которой современные танцевальные движения соединяются с традиционными элементами. Это не две отдельные культуры, существующие независимо друг от друга. Они взаимодействуют и создают что-то новое.

Музыка передаёт эмоции, и в таких выступлениях одновременно ощущается влияние хип-хопа и традиционной культуры.

Для нас особенно ценно, когда люди из разных стран знакомятся с творчеством друг друга, учатся друг у друга и начинают лучше понимать другие культуры.

- Можно ли говорить, что у кыргызстанского хип-хопа есть собственная идентичность?

- Безусловно. Хип-хоп является международной культурой, но кыргызстанский хип-хоп уникален. Один из участников мероприятия очень точно заметил, что это не американский, не европейский и не просто азиатский рэп. Это самостоятельное явление, в котором национальная культура сочетается с международными музыкальными влияниями.

Именно такое сочетание делает кыргызстанскую музыку особенной. Мы надеемся, что мероприятие поможет местному хип-хопу развиваться и становиться известным за пределами страны.

- Какие результаты вы ожидаете после завершения воркшопа?

- Мы очень надеемся, что это только начало. Хотелось бы, чтобы появились новые идеи, совместные проекты и долгосрочные профессиональные связи.

Уже сейчас люди, которые до мероприятия не знали друг друга, обсуждают сотрудничество. Причём речь идёт не только о музыкантах, но и о представителях танцевальной культуры, уличного искусства и других творческих направлений.

Для нас важно, чтобы участники продолжали общаться. Чтобы знакомство на конференции превратилось в реальные совместные проекты.

- Вы говорите о том, что культура помогает выстраивать мосты между странами. Насколько важна эта роль искусства для Кыргызстана и других государств Центральной Азии?

- Мы видим, что художники и музыканты из Кыргызстана и Таджикистана заинтересованы в совместной работе. Для нас это очень важно, особенно с учётом сложных отношений между двумя странами в прошлом. Искусство и музыка способны создавать новые связи между людьми.

Германия и Франция тоже имеют сложную историю отношений. Но сегодня наши страны сотрудничают, реализуют совместные культурные проекты и поддерживают международный обмен.

Мы хотим показать, что через культуру можно находить общий язык и выстраивать отношения. Если наше мероприятие поможет этому процессу, мы будем считать это большим успехом.

- Может ли подобный воркшоп помочь кыргызстанским музыкантам зарабатывать на своём творчестве?

-Само мероприятие не направлено непосредственно на получение прибыли. Участие бесплатное, и мы не ставили перед собой задачу организовать здесь продажи или построить готовую бизнес-модель. Но такие встречи могут открывать экономические возможности в будущем.

Многие артисты рассказывали, насколько трудно было в начале карьеры, когда они ещё не могли обеспечивать себя за счёт творчества.

Когда музыканты видят интерес к своей работе, знакомятся с новыми людьми, находят партнёров, потенциальных спонсоров и слушателей, это даёт им дополнительную мотивацию и возможности для развития.

Мы хотим показать, насколько важны музыка и современная культура, и помочь людям установить связи, которые могут оказаться полезными в дальнейшем.

- Планируется ли продолжение сотрудничества в сфере креативных индустрий?

-Мы заинтересованы в поддержке подобных инициатив, особенно связанных с креативными индустриями.

Нам важно приглашать специалистов и творческих деятелей из Германии и Франции, содействовать развитию местной культурной среды и укреплять связи между Кыргызстаном, европейскими странами и другими государствами Центральной Азии.

Главная цель заключается не в том, чтобы провести одно успешное мероприятие, а в том, чтобы участники продолжили сотрудничество и вместе создавали новые проекты.


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URL: https://www.vb.kg/462741
Теги:
Германия, Европа, музыка, посольство, Таджикистан, Франция, Центральная Азия, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан
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