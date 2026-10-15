GovTicket: Цены на концерт Шакиры в Бишкеке снижаться не будут

Официальная билетная платформа GovTicket сообщает, что цены на концерт Шакиры, который состоится 18 октября на арене Bishkek Arena, остаются неизменными с момента старта продаж. Дополнительное снижение стоимости билетов не планируется.

При этом партнёры и другие билетные операторы могут самостоятельно проводить акции и предоставлять скидки своим клиентам. GovTicket не вмешивается в ценовую политику партнёров и сохраняет единые официальные цены на своей платформе.

Продажи билетов продолжаются активными темпами. Значительная часть мест уже реализована, а количество доступных сидячих мест стремительно сокращается.

Организаторы также предупреждают, что вход на концерт будет осуществляться строго по действительным билетам. Зрители без билетов допускаться не будут, исключений не предусмотрено.

В связи с высоким спросом зрителям рекомендуют не откладывать покупку на последний день и приобрести билеты заранее, желательно уже сегодня.

Официальная платформа для покупки билетов: ticket.gov.kg.