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GovTicket: Цены на концерт Шакиры в Бишкеке снижаться не будут

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Официальная билетная платформа GovTicket сообщает, что цены на концерт Шакиры, который состоится 18 октября на арене Bishkek Arena, остаются неизменными с момента старта продаж. Дополнительное снижение стоимости билетов не планируется.

При этом партнёры и другие билетные операторы могут самостоятельно проводить акции и предоставлять скидки своим клиентам. GovTicket не вмешивается в ценовую политику партнёров и сохраняет единые официальные цены на своей платформе.

Продажи билетов продолжаются активными темпами. Значительная часть мест уже реализована, а количество доступных сидячих мест стремительно сокращается.

Организаторы также предупреждают, что вход на концерт будет осуществляться строго по действительным билетам. Зрители без билетов допускаться не будут, исключений не предусмотрено.

В связи с высоким спросом зрителям рекомендуют не откладывать покупку на последний день и приобрести билеты заранее, желательно уже сегодня.

Официальная платформа для покупки билетов: ticket.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/462343
Теги:
концерт, Бишкек, Кыргызстан
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