Погода
$ 87.51 - 87.84
€ 97.75 - 98.50

Кыргызстан получил шесть наград Международной премии "Евразия"

401  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Шесть проектов из Кыргызстана стали лауреатами Международной премии "Евразия". 15 октября в Национальном центре "Россия" в Москве состоялась торжественная церемония награждения. Она собрала больше 1000 участников, экспертов, партнеров и почетных гостей из разных стран.

Кыргызстан отмечен за проекты в сферах благотворительности, образования, журналистики, молодежного сотрудничества и сохранения исторической памяти.

Первое место в номинации "По зову сердца" заняла Элина Янкова с проектом "Маршрут заботы". Он обеспечивает бесплатные индивидуальные поездки для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями в Бишкеке. За два года организовано 2000 поездок, помощь получили свыше 300 семей.

В номинации "Голос Евразии" победила Кокул Арипова с проектом "Информационное агентство Караван-Инфо Кыргызстан". Двуязычная медиаплатформа, созданная командой из восьми женщин, рассказывает о людях и событиях, сохраняет историческую память и знакомит аудиторию с культурой.

Первое место в номинации "Яркий старт" заняла Алия Султамуратова с проектом STEM Kyz Kyrgyzstan. Он помогает девушкам заниматься наукой и технологиями, работать с наставниками и развивать собственные проекты. За первый год инициатива охватила более 4590 участниц из 16 стран.

Второе место в номинации "Лидер Евразии" получил Аскар Шайкидинов с молодежной платформой "Кыргызстан моей мечты", которая объединяет более 50 тысяч участников и вовлекает молодежь в развитие регионов.

В номинации "Память поколений" второе место занял Марат Кутанов с проектом "Память, которая объединяет поколения". Его участники помогают ветеранам, проводят памятные акции и занимаются общественной работой.

Победителем открытого международного голосования в номинации "Яркий старт" стал Арназ Уланов с проектом BilimX. Он предоставляет школьникам из регионов доступ к наставничеству, исследовательским программам и совместной работе над образовательными и волонтерскими инициативами.

Всего лауреатов определили в девяти основных номинациях. Общий призовой фонд Международной премии "Евразия" составил 17 миллионов рублей. Также вручены награды в специальной номинации "Друг России" от генерального партнера премии - Россотрудничества.

В 2026 году на премию поступило 5512 заявок из 73 стран. К экспертной оценке проектов привлечены 165 специалистов из 15 стран, в состав международного жюри вошли 50 человек. В финал вышли представители 29 государств - от Армении и Узбекистана до Бразилии и Колумбии.

Международная премия "Евразия" проводится во второй раз. Она поддерживает людей и организации, которые реализуют проекты в сферах международного сотрудничества, образования, культуры, исторической памяти, русского языка, социальной помощи и добровольчества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462351
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  