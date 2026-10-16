Кыргызстан получил шесть наград Международной премии "Евразия"

Шесть проектов из Кыргызстана стали лауреатами Международной премии "Евразия". 15 октября в Национальном центре "Россия" в Москве состоялась торжественная церемония награждения. Она собрала больше 1000 участников, экспертов, партнеров и почетных гостей из разных стран.

Кыргызстан отмечен за проекты в сферах благотворительности, образования, журналистики, молодежного сотрудничества и сохранения исторической памяти.

Первое место в номинации "По зову сердца" заняла Элина Янкова с проектом "Маршрут заботы". Он обеспечивает бесплатные индивидуальные поездки для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями в Бишкеке. За два года организовано 2000 поездок, помощь получили свыше 300 семей.

В номинации "Голос Евразии" победила Кокул Арипова с проектом "Информационное агентство Караван-Инфо Кыргызстан". Двуязычная медиаплатформа, созданная командой из восьми женщин, рассказывает о людях и событиях, сохраняет историческую память и знакомит аудиторию с культурой.

Первое место в номинации "Яркий старт" заняла Алия Султамуратова с проектом STEM Kyz Kyrgyzstan. Он помогает девушкам заниматься наукой и технологиями, работать с наставниками и развивать собственные проекты. За первый год инициатива охватила более 4590 участниц из 16 стран.

Второе место в номинации "Лидер Евразии" получил Аскар Шайкидинов с молодежной платформой "Кыргызстан моей мечты", которая объединяет более 50 тысяч участников и вовлекает молодежь в развитие регионов.

В номинации "Память поколений" второе место занял Марат Кутанов с проектом "Память, которая объединяет поколения". Его участники помогают ветеранам, проводят памятные акции и занимаются общественной работой.

Победителем открытого международного голосования в номинации "Яркий старт" стал Арназ Уланов с проектом BilimX. Он предоставляет школьникам из регионов доступ к наставничеству, исследовательским программам и совместной работе над образовательными и волонтерскими инициативами.

Всего лауреатов определили в девяти основных номинациях. Общий призовой фонд Международной премии "Евразия" составил 17 миллионов рублей. Также вручены награды в специальной номинации "Друг России" от генерального партнера премии - Россотрудничества.

В 2026 году на премию поступило 5512 заявок из 73 стран. К экспертной оценке проектов привлечены 165 специалистов из 15 стран, в состав международного жюри вошли 50 человек. В финал вышли представители 29 государств - от Армении и Узбекистана до Бразилии и Колумбии.

Международная премия "Евразия" проводится во второй раз. Она поддерживает людей и организации, которые реализуют проекты в сферах международного сотрудничества, образования, культуры, исторической памяти, русского языка, социальной помощи и добровольчества.