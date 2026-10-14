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"Бишкекжашылкурулуш" получил предупреждение за загрязнение реки

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Муниципальному предприятию "Бишкекжашылкурулуш" вынесли предупреждение по факту загрязнения реки Аламедин пластиковыми бутылками и бытовыми отходами. После проверки предприятие очистило русло реки от мусора.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, нарушение выявило региональное управление Службы экологического и технического надзора по Бишкеку и Аламединскому району.

По результатам проверки муниципальному предприятию вынесли предупреждение, после чего были проведены работы по очистке русла от пластиковых бутылок и других отходов.

В ведомстве отметили, что контроль за состоянием водных объектов продолжится. Граждан также призвали не выбрасывать мусор в реки и на их берега.


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URL: https://www.vb.kg/462295
Теги:
Минприродресурсов, строительство, экология
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