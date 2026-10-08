Эксперт из Казахстана предложил изменить подход к озеленению Бишкека

Бишкеку необходимо пересмотреть подход к озеленению, отказаться от массовой высадки однолетних цветов и активнее использовать многолетние растения и взрослые деревья. Об этом заявил ландшафтный архитектор из Казахстана Роман Шнайдерман во время заседания Экологического совета, которое проходит сегодня, 8 октября, на обновленном бульваре по улице И. Айдарбекова с участием мэра столицы Айбека Джунушалиева.

Роман Шнайдерман, руководитель ландшафтного архитектурного бюро Envicon и председатель Центрально-Азиатской ассоциации питомников растений, отметил, что у Бишкека есть все предпосылки для того, чтобы стать одним из самых зеленых городов региона.

По его словам, важным преимуществом столицы является продолжительный вегетационный период. Теплая погода сохраняется практически шесть месяцев в году, благодаря чему в городе можно выращивать широкий ассортимент деревьев, кустарников и цветов.

"У Бишкека есть все возможности стать очень зеленым городом. У вас практически шесть месяцев тепло. Это означает, что здесь можно выращивать самые разные растения, которые будут быстро расти и за короткое время дадут хороший результат", - отметил специалист.

Особое внимание эксперт обратил на уже существующие зеленые насаждения. В частности, он выделил платаны, которые хорошо растут в Бишкеке, но плохо переносят климат Алматы.

По словам Шнайдермана, платаны считаются одними из наиболее подходящих деревьев для городского озеленения. Они быстро растут, способны достигать внушительных размеров и жить несколько столетий.

"У вас растут платаны, о которых мы в Алматы только мечтаем. У нас они вымерзают. Это огромные деревья, которые за 10–15 лет могут достигать 20–30 метров в высоту и жить до 300–400 лет. Вам повезло, и эту возможность нужно использовать", - подчеркнул он.

При этом специалист считает, что городу необходимо бережно сохранять существующий зеленый фонд, а новые посадки в первую очередь проводить на территориях, где пока недостаточно растительности.

Одной из главных рекомендаций Шнайдермана стал отказ от практики массового высаживания однолетних цветов. По его мнению, такой подход требует значительных затрат, тогда как многолетние ра�