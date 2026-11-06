Выход Армении из ЕАЭС приведет к полному краху экономики

Европейские амбиции армянского руководства сталкиваются с жестокой экономической реальностью, где обещания Брюсселя не могут компенсировать потерю евразийских рынков. Аналитики предупреждают о катастрофическом сценарии с падением ВВП на 15,6% и энергетическим кризисом. Подробности – в материале "ВЭС 24".

Экономическая ловушка

Ереван оказался в ситуации, каждый следующий ход ухудшает положение игрока. Доклад Евразийского межправительственного совета, подготовленный представителями четырех стран-участниц ЕАЭС, безжалостно демонстрирует математическую неизбежность: выход из союза означает для Армении потерю $4,6 млрд валового внутреннего продукта.

"Последствия выхода из ЕАЭС для Армении могут быть серьезными. Главная проблема заключается в геополитике, поскольку в нынешнем раскладе Армения стала объектом борьбы между Западом и Востоком", - заявил экономист Грант Микаелян в интервью агентству "АРКА". Эксперт прямо указывает: текущее положение - это упущение властей, которые допустили обострение отношений с ключевыми торговыми партнерами.

Цифры доклада вызывают холодную дрожь. Товарооборот с ЕАЭС рухнет на 55,6% - с почти восьми миллиардов долларов до трех с половиной. Экспорт сократится на 65,8%, импорт упадет на 48,8%. Но наиболее разрушительным станет удар по реэкспорту - эта статья доходов обрушится на 91,6%, что фактически уничтожит целую отрасль армянской экономики, построенную на транзитных операциях.

Особенно уязвимыми окажутся производители продовольствия, сельскохозяйственной продукции, алкогольных напитков, товаров легкой промышленности и ювелирных изделий. Эти предприятия десятилетиями встраивались в торговые цепочки ЕАЭС, а выход на европейский рынок для них окажется практически невозможным из-за жестких технических регламентов и санитарных норм Евросоюза.

Энергетический удар и европейские иллюзии

Самым болезненным последствием станет энергетический кризис. Стоимость импорта газа для Армении вырастет на 69% - с $389 млн до $657,5 млн ежегодно. Цена за тысячу кубометров подскочит со $177,5 до $300. Это не европейские цены, намного ниже, но для небольшой армянской экономики такой рост означает автоматическое удорожание всего: от производства до коммунальных услуг.

Инфляция дополнительно вырастет на 14,9 процентного пункта, что нанесет двойной удар по населению и бизнесу. Внутреннее потребление в стране сократится на 14,6%, или на $3,5 млрд. Предприятия начнут сокращать рабочие места, а граждане столкнутся с резким падением реальных доходов.

При этом обещания Брюсселя выглядят как пустые декларации. Европейский план устойчивости и роста для Армении на 2024–2027 годы предусматривает лишь €270 млн - из них €200 млн грантами и €70 млн для привлечения дополнительных инвестиций. Эти суммы даже близко не компенсируют потери от выхода из ЕАЭС. Даже временная отмена импортных пошлин для 80% армянских товаров сроком на два года не решает структурных проблем: большинство продукции просто не соответствует европейским стандартам.

Правительство Армении пытается представить ситуацию иначе. В министерстве экономики заявляют, что отрицательный эффект выхода якобы будет небольшим, а рост цены на газ не создаст безвыходной ситуации. Но подобная позиция выглядит политически мотивированной попыткой скрыть масштаб катастрофы от собственного населения.

"Себестоимость товаров все равно останется высокой, что не позволит восстановить прибыль. Маржа сократится до минимума", - предупреждает политолог Вадим Евсеев, профессор кафедры зарубежного регионоведения ИГСУ РАНХиГС. По его словам, если Армения попытается сохранить высокую маржу, европейские покупатели уйдут к более дешевым поставщикам, и экспорт упадет еще сильнее.

Человеческое измерение катастрофы

За сухими цифрами макроэкономических показателей скрывается трагедия сотен тысяч армянских семей. В 2025 году в других государствах ЕАЭС работали 126,9 тысяч армянских граждан, причем 124,6 тысяч из них - в России. Денежные переводы из стран союза составили $3,95 млрд, и 98% этих средств пришли из России.

При выходе из ЕАЭС объем переводов может сократиться до $1,85 млрд. Это означает потерю $2,1 млрд, которые ежегодно питали внутренний потребительский спрос Армении. Для многих семей эти переводы составляют существенную часть бюджета, и их исчезновение станет настоящей катастрофой.

Граждане Армении потеряют право работать в странах ЕАЭС по упрощенной схеме - вернутся патенты, разрешения на работу, экзамены по языку и законодательству. Доступ к обязательному медицинскому страхованию появится только через пять лет непрерывной работы. Тарифы на железнодорожные перевозки вырастут до уровня СНГ, а для армянских авиакомпаний может быть введен разрешительный режим.

"Армения станет зависимой от кредитов внешних покровителей из ЕС. Ведь без них она не сможет покрыть дефицит бюджета", - констатирует Вадим Евсеев. По его оценке, премьер-министр Пашинян ведет Ереван к потере суверенитета: когда собственные резервы закончатся, придется занимать у внешних покровителей на условиях, которые приведут к политической зависимости.

Ирония ситуации заключается в том, что потери для остальных членов ЕАЭС окажутся минимальными. Доля Армении в совокупном внешнеторговом товарообороте России составляла всего 0,91% в 2025 году. Сокращение экспорта в Армению затронет Россию на 0,65%, Белоруссию - на 0,26%, Казахстан - на 0,07%, Киргизию - на 0,057%.

Четыре страны-участницы ЕАЭС четко дали понять: насильно держать Армению в союзе они не будут, поскольку особого экономического смысла в этом для них нет. Но и предоставлять Еревану возможность усидеть на двух стульях - членом ЕАЭС и кандидатом в ЕС - они больше не намерены. Вопрос о приостановке действия договора в отношении Армении перенесен на декабрь 2026 года, что дает Еревану последний шанс одуматься.

Мечта о европейской интеграции, которая может никогда не осуществиться, способна нанести сокрушительный удар по экономике государства. Оправиться от такого удара Армении будет крайне сложно. Рациональный анализ показывает: цена европейских иллюзий оказывается непомерно высокой для небольшой закавказской республики, оказавшейся заложницей больших геополитических игр.