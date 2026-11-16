В Бишкеке расследуют мошенничество при поставке девяти автомобилей

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере при заключении договорённости о поставке девяти автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По её данным, 6 ноября в милицию обратилась гражданка А.К. с заявлением в отношении мужчины, который, по её словам, путём обмана и злоупотребления доверием завладел её денежными средствами.

Установлено, что в октябре 2022 года заявительница устно договорилась с мужчиной, находившимся в Москве, о поставке девяти автомобилей с последующей передачей их в выкуп. Однако, по предварительным данным, взятые обязательства выполнены не были.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого 1989 года рождения, которого водворили в ИВС.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и размер причинённого ущерба.

Граждан, располагающих информацией по данному делу, просят обращаться по телефонам +996 990 755 095 или 102.