Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах оформил дубль в матче квалификации Кубка африканских наций 2027 года против команды Малави. Встреча завершилась крупной победой египтян со счетом 5:0.

Благодаря двум забитым мячам форвард довел общее количество голов за национальную команду до 70, превзойдя по суммарному показателю легендарного нападающего Хоссама Хассана.

Однако в официальной статистике ФИФА на счету Салаха пока числится 68 мячей: два гола, забитые им в товарищеской встрече против сборной Свазиленда в 2013 году, не учитываются в международном реестре. Таким образом, чтобы повторить официальный рекорд Хассана (69 голов), 34-летнему нападающему необходимо отличиться за сборную еще один раз.