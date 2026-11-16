Три девочки погибли в пожаре в Оше: можно ли было предотвратить трагедию?

Обычно после пожара, унесшего человеческие жизни, в сообщениях говорится о предварительной причине возгорания: короткое замыкание, неисправный обогреватель, нарушение правил эксплуатации электроприборов. Но за этими формулировками часто не следует широкого общественного обсуждения: почему произошла трагедия, насколько защищены наши дома, можно ли было спасти людей и что необходимо изменить, чтобы подобное не повторялось?

Кыргызстан активно строится, растут города, появляются новые жилые массивы, увеличивается плотность застройки. В этих условиях каждый случай гибели людей при пожаре, а тем более трех маленьких детей, должен становиться поводом для подробного анализа. Не для поиска виновных до завершения расследования, а для того, чтобы извлечь уроки, проверить существующие нормы и задуматься о собственной безопасности.

Трагедия, произошедшая в Оше 15 ноября, заставляет задать именно такие вопросы.

В частном доме на улице Уста Абдухалила погибли три сестры 2013, 2016 и 2018 годов рождения. Их отец получил тяжелые ожоги и был госпитализирован. По предварительной информации МЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки на кухне либо неисправность электрообогревателя.

По данным ведомства, возгорание началось около четырех часов утра, однако сообщение в пожарную службу поступило только в 04:42. Первый пожарный расчет прибыл в 04:50. Пожар удалось локализовать в 05:20, полностью ликвидировать - в 07:57. Площадь возгорания, согласно опубликованным сообщениям, составила около 120 квадратных метров.

Как рассказал СМИ руководитель управления МЧС по Ошу Улан Жусубалиев, родители пытались самостоятельно справиться с огнем. Соседка Ирсолат Абдиева также сообщила, что слышала ночью звук, похожий на взрыв, после чего увидела родителей, которые звали на помощь. Отец пытался проникнуть в горящий дом, чтобы спасти дочерей, и сам получил тяжелые ожоги.

Редакция VB.KG выражает искренние соболезнования семье погибших девочек. Невозможно представить боль родителей, потерявших детей.

Отметим, что данный материал основан на открытых публикациях СМИ и комментариях сотрудников МЧС. Это не экспертное заключение и не попытка установить виновных - окончательные выводы будут сделаны по результатам официального расследования и пожарно-технической экспертизы. При этом трагедия уже сейчас требует не только сочувствия, но и серьезного разговора о пожарной безопасности в жилых домах Кыргызстана.

42 минуты до вызова: что происходило в доме?

Один из самых тревожных моментов в этой истории - промежуток между предполагаемым началом пожара и поступлением вызова спасателям. По опубликованной информации, он составил около 42 минут.

Очевидно, что драгоценные минуты ушли на попытки взрослых самостоятельно справиться с пламенем и спасти детей. Однако то, насколько быстро огонь распространился по помещениям и в какой момент стало понятно, что своими силами его не потушить, еще предстоит установить следствию.

Специалисты по пожарной безопасности постоянно предупреждают: при обнаружении возгорания нельзя терять время на самостоятельную борьбу с быстро распространяющимся огнем, если существует угроза жизни. Необходимо немедленно вывести людей из опасной зоны и вызвать пожарных по номерам 101 или 112.

При этом важно отметить, что, согласно опубликованной хронологии МЧС, первый расчет прибыл примерно через восемь минут после поступления сообщения. Это укладывается в установленный законом норматив прибытия пожарных подразделений для городских населенных пунктов - не более 10 минут. Поэтому оценивать действия спасателей необходимо по итогам служебной проверки, а не только по времени полной ликвидации пожара.

Как быстро огонь превращает дом в смертельную ловушку?

Многие представляют пожар как постепенное распространение пламени, при котором у жильцов достаточно времени, чтобы проснуться, одеться, собрать детей и покинуть дом. В действительности все может происходить гораздо быстрее.

По данным американской пожарной службы USFA, бытовой пожар может достичь стадии общего воспламенения помещения - так называемого flashover - всего за 3–5 минут.

На этой стадии из-за высокой температуры начинают воспламеняться практически все горючие материалы в помещении. Температура резко возрастает, дым и токсичные продукты горения делают пребывание внутри крайне опасным.

Это не означает, что весь дом обязательно сгорит за пять минут. Скорость распространения огня зависит от планировки, строительных и отделочных материалов, вентиляции, мебели и других факторов. Но первые минуты после обнаружения возгорания действительно могут оказаться решающими.

Особенно опасны ночные пожары. Люди спят, не сразу чувствуют запах дыма, а продукты горения могут вызвать дезориентацию и потерю сознания еще до того, как пламя доберется до спальных комнат.

По рекомендациям пожарных служб, после срабатывания дымового извещателя у человека может оставаться менее двух минут для безопасной эвакуации. Это время необходимо использовать для выхода, а не для сбора вещей или попыток спасти имущество.

Было ли в доме оборудование для раннего обнаружения пожара?

Один из вопросов, который необходимо выяснить в ходе расследования: имелась ли в доме система пожарного оповещения?

В опубликованных сообщениях пока нет информации о наличии автономных дымовых извещателей, пожарной сигнализации, огнетушителей или автоматических систем тушения.

Здесь важно различать несколько средств защиты.

Дымовой извещатель обнаруживает дым и подает громкий звуковой сигнал. Его задача - разбудить людей и дать им возможность вовремя покинуть дом.

Огнетушитель позволяет потушить небольшой очаг возгорания на ранней стадии, если это можно сделать безопасно и не подвергая риску людей.

Автоматическая система пожаротушения, например спринклерная, при определенных условиях самостоятельно начинает подавать воду и может сдержать распространение огня.

Это разные устройства, выполняющие разные задачи. Наличие одного не заменяет остальные.

Международная практика показывает, насколько важны простые средства раннего обнаружения пожара. Американская ассоциация противопожарной защиты NFPA рекомендует устанавливать дымовые извещатели внутри каждой спальни, за пределами спальных помещений и на каждом этаже дома. Их необходимо регулярно проверять и своевременно менять элементы питания.

Возникает закономерный вопрос: насколько широко такие устройства используются в Кыргызстане? Знают ли граждане об их существовании, где их можно приобрести и сколько они стоят? Проводит ли МЧС разъяснительную работу по их установке в частных домах и многоквартирных жилых зданиях?

Возможно, стоит рассмотреть специальные программы распространения дымовых извещателей среди семей с маленькими детьми, пожилыми людьми и другими категориями населения, которым особенно трудно самостоятельно эвакуироваться.

Кто отвечает за пожарную безопасность жилого дома?

Предварительная версия о коротком замыкании или неисправном электрообогревателе требует отдельного технического расследования.

Если причиной действительно стало короткое замыкание, необходимо установить, где именно оно произошло: во внутренней электропроводке, распределительном щите, подключении бытового прибора или на другом участке сети. От этого зависит, какие требования безопасности применялись и кто отвечал за техническое состояние оборудования.

Собственники и пользователи жилья обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправностью электроприборов и не допускать опасной эксплуатации электросети. Но это не означает, что ответственность за конкретный пожар можно возложить на семью без результатов экспертизы.

Необходимо также проверить, соответствовали ли дом и его инженерные системы действующим строительным и противопожарным нормам Кыргызстана. В частности, экспертам предстоит оценить:

требования к электропроводке и допустимой нагрузке на бытовую сеть; правила и условия безопасной эксплуатации электрических обогревателей; необходимость установки дымовых извещателей в индивидуальных жилых домах; соответствие планировки и эвакуационных выходов установленным нормам; регулярность проверок пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации зданий.

В условиях активной урбанизации эти вопросы приобретают особое значение. Новые дома, пристройки, перепланировки, увеличение количества бытовых приборов и нагрузок на электросети требуют соответствующего контроля и грамотной эксплуатации.

Можно ли было спасти детей?

Это самый тяжелый вопрос, и делать категоричные выводы до завершения расследования нельзя.

По словам руководителя управления МЧС по Ошу, к моменту прибытия пожарных спасти девочек уже не представлялось возможным. Отец пытался самостоятельно добраться до детей, но получил тяжелые ожоги.

Мог ли исход трагедии быть иным, если бы пожар обнаружили раньше благодаря дымовому извещателю или если бы вызов поступил сразу после появления огня? Ответить на эти вопросы применительно к конкретному дому могут только специалисты, изучившие очаг возгорания, скорость распространения огня, планировку помещений, состояние электросети и результаты судебно-медицинской экспертизы.

Но мировой опыт позволяет сделать один важный вывод: раннее обнаружение пожара, немедленный вызов спасателей и заранее продуманный план эвакуации существенно повышают шансы на спасение людей.

Что каждый может сделать уже сегодня?

Пожарная безопасность - это не только требования МЧС и ответственность государственных органов. Это еще и повседневные привычки каждой семьи.

Стоит проверить собственный дом или квартиру по простому чек-листу:

Есть ли в доме автономный дымовой извещатель и исправны ли в нем батарейки? Не нагреваются ли розетки и выключатели при работе приборов? Не перегружены ли удлинители и электрические сети? Исправны ли электрообогреватели и соблюдаются ли правила их эксплуатации? Есть ли дома огнетушитель и знают ли взрослые, как им пользоваться? Свободен ли путь эвакуации из каждой спальни? Знают ли дети, куда выходить при пожаре, а все члены семьи - номера экстренных служб 101 и 112?

Огнетушитель желательно иметь в доступном месте, регулярно проверять его исправность и изучить инструкцию заранее. Но при сильном задымлении и быстро распространяющемся огне нельзя пытаться самостоятельно тушить пожар ценой жизни. Главное - вывести людей, закрыть за собой дверь, если это возможно, и вызвать спасателей.

Семье полезно заранее обсудить план эвакуации, определить безопасное место встречи на улице и продумать, как помочь маленьким детям покинуть дом ночью.

Трагедия должна стать поводом для системных выводов

Уже сейчас очевидно, что трагедия в Оше поднимает вопросы, выходящие далеко за пределы одного дома. Необходимо критически оценить, насколько современные строительные нормы Кыргызстана учитывают риски бытовых пожаров и достаточно ли внимания уделяется системам раннего обнаружения огня. Важно понять, нужно ли расширять профилактические программы МЧС, как стимулировать установку дымовых извещателей в частном секторе и сделать средства первичного пожаротушения доступнее для населения.

И, наконец, каждый должен честно ответить себе: готова ли его семья к чрезвычайной ситуации, которая может произойти ночью, когда все спят?

Гибель трех девочек не должна остаться только очередной трагической новостью с указанием предполагаемой причины возгорания. Каждый такой случай должен становиться основанием для анализа, общественного обсуждения и конкретных профилактических мер.

Потому что пожарная безопасность начинается не тогда, когда приезжают пожарные. Она начинается задолго до этого - при строительстве дома, прокладке электропроводки, покупке обогревателя, установке дымового извещателя и понимании каждым членом семьи, что делать, если ночью раздастся сигнал тревоги.