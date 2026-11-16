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В Кыргызстане изменили порядок назначения директоров музыкальных школ

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В Кыргызстане вводится конкурсный отбор директоров детских музыкальных, художественных школ и школ искусств. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и молодёжной политики КР.

По данным ведомства, новый порядок предусмотрен постановлением Кабинета министров от 17 августа 2026 года № 556, которым утверждено положение о проведении конкурса, назначении и освобождении от должностей руководителей образовательных организаций сферы культуры и искусства.

Конкурсный отбор направлен на обеспечение прозрачности кадровых решений, создание равных возможностей для кандидатов и привлечение квалифицированных специалистов с профессиональным опытом и управленческими навыками.

Информация о вакантных должностях, требованиях к кандидатам, необходимых документах, сроках и порядке проведения конкурсов будет публиковаться на официальном сайте Министерства культуры.

Ожидается, что новая система позволит повысить эффективность управления образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства, а также улучшить условия для творческого развития детей.


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URL: https://www.vb.kg/463127
Теги:
искусство, конкурс, музыка, школа, художник, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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