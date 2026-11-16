Погода
$ 87.39 - 87.81
€ 96.30 - 97.30

В Кыргызстане обновили автопарк скорой помощи на 313 млн сомов

365  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане Министерству здравоохранения передали 73 новых автомобиля скорой помощи класса "В" общей стоимостью более 313 млн сомов. В церемонии вручения ключей принял участие председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По её данным, новые автомобили предназначены для оказания экстренной медицинской помощи взрослым, детям и новорождённым. Они оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких, портативными электрокардиографами, системами подачи кислорода и другим необходимым оборудованием.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что своевременное оказание медицинской помощи особенно важно для спасения пациентов в критическом состоянии.

"Для нас принципиально важно, чтобы такие возможности были доступны не только в столице, но и в отдалённых сёлах и горных районах", - отметил глава Кабмина.

Он также сообщил, что финансирование здравоохранения увеличилось с 26 млрд сомов в 2021 году до 73,1 млрд сомов в 2026 году, то есть почти в 2,8 раза.

По словам главы Кабмина, доходы республиканского бюджета за этот период выросли с 209,9 млрд сомов до ожидаемых более 700 млрд сомов в 2026 году. Рост ВВП страны составляет около 10%.

Ранее медицинским учреждениям также передали 100 служебных автомобилей Chevrolet Tracker.

Новые машины скорой помощи закуплены в рамках программы "Повышение качества первичной медико-санитарной помощи", реализуемой при финансовой поддержке Всемирного банка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/463125
Теги:
Адылбек Касымалиев, Минздрав, скорая помощь, Кыргызстан, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  