В Кыргызстане обновили автопарк скорой помощи на 313 млн сомов

В Кыргызстане Министерству здравоохранения передали 73 новых автомобиля скорой помощи класса "В" общей стоимостью более 313 млн сомов. В церемонии вручения ключей принял участие председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По её данным, новые автомобили предназначены для оказания экстренной медицинской помощи взрослым, детям и новорождённым. Они оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких, портативными электрокардиографами, системами подачи кислорода и другим необходимым оборудованием.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что своевременное оказание медицинской помощи особенно важно для спасения пациентов в критическом состоянии.

"Для нас принципиально важно, чтобы такие возможности были доступны не только в столице, но и в отдалённых сёлах и горных районах", - отметил глава Кабмина.

Он также сообщил, что финансирование здравоохранения увеличилось с 26 млрд сомов в 2021 году до 73,1 млрд сомов в 2026 году, то есть почти в 2,8 раза.

По словам главы Кабмина, доходы республиканского бюджета за этот период выросли с 209,9 млрд сомов до ожидаемых более 700 млрд сомов в 2026 году. Рост ВВП страны составляет около 10%.

Ранее медицинским учреждениям также передали 100 служебных автомобилей Chevrolet Tracker.

Новые машины скорой помощи закуплены в рамках программы "Повышение качества первичной медико-санитарной помощи", реализуемой при финансовой поддержке Всемирного банка.