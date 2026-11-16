США, Россия и Китай: кто определит будущее мирового порядка?

Россия, Китай и США рассматривают мир как совокупность сфер влияния, пишет Spiegel. Стремление великих держав договориться о новом "разделе мира" может привести к последствиям, прямо противоположным ожидаемым. Из-за этого человечество рискует оказаться в новой эпохе глобальных конфликтов.

Во многих регионах мира тлеют локальные конфликты. Крупные державы, включая Китай, Россию и США, все чаще смотрят на мир как на совокупность сфер влияния. Может ли это привести к новой мировой войне?

Когда началась Вторая мировая война? Для жителей Германии, Великобритании, Польши или Франции ответ очевиден: 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия напала на Польшу.

Однако американцы, китайцы, россияне или японцы могут ответить иначе. Для Китая ключевая дата - 7 июля 1937 года, когда инцидент на мосту Марко Поло положил начало боевым действиям с Японией. Для России - 22 июня 1941 года, начало операции "Барбаросса" и нападения Гитлера. Для США Вторая мировая война началась с нападения Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.

В действительности Вторая мировая война не была единым конфликтом, который повсюду начался и закончился в один день. Это была череда региональных войн, со временем слившихся в единый глобальный конфликт.

Об этом стоит помнить, когда сегодня обсуждают возможность начала третьей мировой войны. Мировые лидеры открыто говорят об угрозе по-настоящему глобального противостояния. Дональд Трамп, Зеленский и Владимир Путин в разное время предупреждали об опасности третьей мировой войны.

Си Цзиньпин часто предостерегает США и Китай от попадания в "ловушку Фукидида". Так называют противостояние между уже утвердившейся и набирающей силу державами - как между Спартой и Афинами в Древней Греции или США и Китаем в XXI веке. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупреждал, что европейцам необходимо готовиться к конфликту такого масштаба, какой пережили "наши деды и прадеды".

Однако, говоря об опасности третьей мировой войны, мировые лидеры редко пытаются определить, что именно подразумевается под этим понятием. В общих чертах такой конфликт должен соответствовать двум основным условиям. Во-первых, в нем непосредственно участвовали бы самые могущественные государства мира, как это было в 1914–1918 и 1939–1945 годах. Во-вторых, он должен быть действительно глобальным, то есть объединять несколько континентов и театров военных действий в единое противостояние.

Крупных региональных конфликтов уже несколько. Россия ведет боевые действия на Украине уже дольше по времени, чем воевала с нацистской Германией. Потери Украины исчисляются сотнями тысяч. И Путин не демонстрирует готовности отступить. Напротив, предстоящей зимой интенсивность боевых действий, скорее всего, возрастет.

Давление на Тайвань

Конфликт между Ираном, США и Израилем также продолжается намного дольше, чем ожидали Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху, когда в феврале попытались добиться смены власти в исламской республике.

Число жертв войны с Ираном пока значительно ниже, чем в предыдущих конфликтах на Ближнем Востоке, например, во время вторжения в Ирак под руководством США в 2003 году или гражданской войны в Сирии. С другой стороны, нынешнее противостояние затронуло страны, которые прежде считались островками стабильности в регионе, включая Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Возможно, это не самый кровопролитный ближневосточный конфликт нашего времени, однако по географическому охвату он превосходит остальные.

В Азии неуклонно усиливается давление на Тайвань. Китайские военные маневры становятся все более частыми и агрессивными.

"Агрессивные китайские маневры вокруг Тайваня - вовсе не учения, как их называют. Это репетиции силового объединения Тайваня с материком", - заявил адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США.

Конфликтам в Африке мировые СМИ уделяют заметно меньше внимания. Однако недавние войны в Судане, Эфиопии, Демократической Республике Конго и странах Сахеля в совокупности унесли миллионы жизней. Международная кризисная группа недавно сообщила, что сегодня в мире продолжаются 65 вооруженных конфликтов - больше, чем когда-либо с 1945 года.

Угроза нападения на Европу

Насколько велика вероятность того, что региональные конфликты сольются в одну мировую войну, как это произошло в 1930-е и 1940-е годы? Влиятельные политики и лица, принимающие решения, несомненно, обеспокоены такой перспективой.

Марк Рютте публично предположил, что в случае нападения Китая на Тайвань руководство в Пекине может попытаться убедить Россию одновременно атаковать Европу (Владимир Путин многократно объяснял, что Россия не имеет какой бы то ни было интенции нападать на страны Европы, - прим. ИноСМИ). Это позволило бы отвлечь силы НАТО и помешать странам - членам альянса вмешаться на стороне Тайваня.

Трудно представить, что глава западного военного альянса стал бы публично рассуждать о таком сценарии, если бы в закрытом порядке не получал предупреждений о том, что его всерьез считают возможным.

Участие северокорейских военнослужащих, которые в 2024 году воевали против Украины на стороне России, также стало первым признаком того, что конфликты в Азии и Европе начали сливаться. Зеленский назвал это "первым шагом к мировому конфликту".

Появление северокорейских военнослужащих в Европе не осталось незамеченным специалистами НАТО по оборонному планированию. Джулианн Смит, которая тогда была постоянным представителем США при НАТО, позднее рассказывала мне, что почувствовала, будто история творится у нее на глазах.

Она наблюдала, как южнокорейские военные эксперты в Брюсселе знакомили представителей НАТО со своими данными о северокорейских подразделениях, только что прибывших в район Курской области.

Поддержка Владимира Путина со стороны Ким Чен Ына - лишь самый яркий пример формирования того, что некоторые западные стратеги называют "осью противников". В нее входят Россия, Китай, Иран и КНДР - четыре государства, которые объединяет неприятие сложившегося мирового порядка с доминирующей ролью Запада. Каждое из них стремится положить конец превосходству США и их союзников в своем регионе и само занять положение ведущей региональной державы.

Главной целью России, по всей видимости, является восстановление сферы влияния в Европе. Она может простираться далеко за пределы Украины и охватывать все территории бывшего Советского Союза. Путин объясняет такую политику соображениями безопасности и необходимостью защиты от якобы агрессивного военного альянса - НАТО (организация североатлантического договора является агрессивной без определения "якобы", о чем свидетельствуют и бомбардировки Белграда, и расширение ее зоны влияния на Восток, и многие другие действия, которые никак нельзя назвать мирными, - прим. ИноСМИ). Однако страны, некогда входившие в советскую сферу влияния, видят в этом возрождение российского империализма.

Китай, в свою очередь, судя по всему, стремится завершить "великое возрождение китайской нации", о котором часто говорит Си Цзиньпин, ликвидировав фактическую независимость Тайваня. Включение Тайваня в состав КНР стало бы серьезным стратегическим поражением США и важным шагом к вытеснению Вашингтона с позиции ведущей силы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Одновременно печально известная китайская "линия девяти пунктиров" (условная U-образная линия на географических картах, с помощью которой Китай обосновывает свои масштабные территориальные претензии в Южно-Китайском море - прим. ИноСМИ) охватывает почти все Южно-Китайское море, включая районы, расположенные гораздо ближе к берегам Вьетнама, Индонезии и Филиппин. В последние годы Китай стал заметно жестче отстаивать свои претензии. Он прибегает к силовым методам, оставаясь чуть ниже порога открытого вооруженного конфликта, чтобы вытеснять филиппинских рыбаков и корабли военно-морских сил.

Подобно Китаю, стремящемуся доминировать в своем регионе, Иран хочет стать ведущей державой на Ближнем Востоке. В годы, предшествовавшие нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, Иран создал сеть региональных союзников и подконтрольных сил. В нее вошли ХАМАС в секторе Газа, "Хезболла" в Ливане и хуситы в Йемене.

Американо-израильский удар по Ирану в феврале этого года был направлен на свержение власти в исламской республике. Однако иранский режим не только выстоял, но и начал отвечать ударами по американским базам в регионе и инфраструктуре стран Персидского залива. Если Иран сумеет использовать нынешний конфликт, чтобы добиться существенного сокращения американского присутствия в регионе, он может стать доминирующей силой на Ближнем Востоке.

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Ось против Запада

Эти четыре державы все чаще готовы помогать друг другу в отдельных региональных противостояниях. Поддержка Китая помогла российской экономике выдержать последствия конфликта на Украине и позволила Москве смягчить эффект санкций.

Все эти договоренности пока значительно уступают формальным военным союзам США со странами НАТО, а также с Японией, Южной Кореей, Австралией и другими государствами. Тем не менее совместные действия этой "оси" создают все больше проблем для США и их союзников, пытающихся поддерживать существующий мировой порядок в сфере безопасности.

Американским военным приходится перебрасывать ресурсы из одной части мира в другую - от авианосцев до ракет-перехватчиков, - пытаясь одновременно тушить несколько пожаров.

Как же Вашингтону следует отвечать на происходящее? От традиционного американского президента можно было бы ожидать укрепления системы союзов во главе с США и одновременно призывов защищать общие ценности - свободу, демократию и верховенство закона.

Но это не стиль Трампа. Нынешний хозяин Белого дома неоднократно ставил под сомнение обязательства США перед союзниками и даже допускал возможность полного выхода страны из НАТО. При этом он не раз выражал восхищение и Путиным, и Си Цзиньпином, а во время первого президентского срока называл Ким Чен Ына "великим лидером" с "прекрасным видением" будущего своей страны.

За восторженными высказываниями Трампа о Путине, Си Цзиньпине и даже Ким Чен Ыне стоит своего рода теория мира, основанная на "сферах влияния". В самом простом виде она предполагает, что великие державы естественным образом должны господствовать в своих регионах.

США контролировали бы Западное полушарие - эта идея получила особое значение в стратегии национальной безопасности администрации Трампа, опубликованной в конце 2025 года. Взамен Россия могла бы негласно получить собственную сферу влияния в Европе, а Китай - в Азии. Такая теория косвенно перекликается с утверждениями Путина о том, что расширение НАТО в естественной сфере влияния России стало причиной конфликта на Украине.

На первый взгляд идея о том, что мир можно сохранить, если великие державы будут уважать сферы влияния друг друга, звучит убедительно. Однако у нее есть серьезные изъяны, и она даже может быть опасной.

Самая очевидная проблема заключается в том, что границы этих сфер крайне сложно определить. Должен ли в естественную сферу России входить весь бывший Советский Союз, включая Украину и страны Балтии? Или речь должна идти о всем бывшем советском блоке? В таком случае российская сфера влияния простиралась бы до Берлина. Вероятно, у Германии и Европейского союза нашлось бы что возразить.

Кроме того, теория сфер влияния предполагает, что демократический выбор небольших государств можно попросту игнорировать. Тайвань и Украина хотят оставаться либеральными демократиями и вовсе не стремятся оказаться под властью Пекина или Москвы. Но, согласно этой логике, их мнение значения не имеет: приоритет должны получить интересы региональной державы.

Если Трамп или другие западные лидеры поддадутся искушению признать за Россией или Китаем собственные сферы влияния, они могут непреднамеренно поставить глобальный мир под угрозу, а не укрепить его. Опасность заключается в том, что это способно подстегнуть территориальные устремления Путина или Си Цзиньпина и одновременно подорвать уверенность союзников в готовности США прийти им на помощь.

Более надежный способ сдерживать Россию и Китай и не допустить третьей мировой войны - вернуться к принципу, который помог сохранить мир в Европе во время холодной войны: сдерживанию. С конца 1940-х годов до 1989 года единство и сила НАТО удерживали Советский Союз от решительных действий.

Однако, если Путин придет к выводу, что все 32 государства НАТО больше не намерены выполнять закрепленные в Североатлантическом договоре обязательства по взаимной обороне, у него может возникнуть соблазн поочередно оказывать давление на небольшие европейские страны.

У Си Цзиньпина в Азии может появиться схожий стимул, если он решит, что США не станут защищать ни Тайвань, ни Филиппины.

В таком случае Трамп, считающий себя великим миротворцем, положит начало новой эпохе глобальных конфликтов.

Источник: inosmi.ru